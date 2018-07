Uma comitiva de Caçapava se reuniu com o secretário de Segurança Pública do Estado, Cezar Schirmer, na sexta-feira, dia 27 de junho, em Porto Alegre. Na pauta do encontro a instalação de câmeras de monitoramento na cidade.

Segundo o tesoureiro do Grupo de Apoio a Brigada Militar, o economista Harri Gervásio, o secretário prometeu a vinda à Caçapava de um técnico da pasta para se reunir com o Poder Público e entidades envolvidas no projeto para elaborar do convênio para implantação das primeiras câmeras doadas pelo Rotary Club.

Participaram da reunião o vice-Prefeito Luiz Carlos Guglielmin (PSDB), o professor João Batista Ferreira representando o Rotary Club e José Carlos Oliveira do Grupo de Apoio a Brigada Militar. Eles foram acompanhados pelo deputado Estadual Fabio Branco (PMDB).

Por Marcelo Marques