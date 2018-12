A usina utilizará a casca de arroz para gerar energia

Foto: Creral/Divulgação



A empresa Creral irá inaugurar a Usina Termelétrica de Biomassa na terça-feira, dia 18, às 11h30min, no quilômetro 02 da RS149, em São Sepé. Haverá visita guiada de convidados e autoridades e almoço festivo após a solenidade.



Com potência instalada de 8MW, a Usina Termelétrica, com geração de energia a partir de biomassa recebeu investimento de R$ 46,9 milhões, com apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), vai gerar emprego e renda para a região. Ela irá gerar energia para cerca de 31 mil domicílios e beneficiar aproximadamente 120 mil pessoas.



Segundo a Secretaria Estadual de Minas e Energia, oEstado possui oito usinas termelétricas de biomassa, cujo insumo é a casca de arroz. Estão localizadas em Itaqui, São Gabriel, Alegrete, São Borja, Capão do Leão e Dom Pedrito.



O responsável técnico pelo empreendimento, Luiz Antônio Leão, explica que a utilização da casca de arroz vai resolver um problema ambiental, ao consumir adequadamente cerca de 70 mil toneladas do insumo.



– A casca demora muito tempo para se decompor na natureza. A usina ajuda o meio ambiente e, ao mesmo tempo, gera energia. O desafio da usina é juntar a questão econômica da região com o destino para os dejetos. Este é um projeto importante – disse.