Na tarde de sexta-feira (13), foi inaugurada a Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB) na cidade de Bagé. O evento contou com a presença do Governador do Estado, José Ivo Sartori, do Secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, do Chefe de Polícia, delegado Emerson Wendt, além de autoridades civis e militares.



À delegacia caberá a investigação dos crimes rurais, em especial o abigeato. O quadro funcional é composto por dois delegados e mais seis agentes policiais, que contam com duas viaturas modelo caminhonete. O prédio, localizado na Rua Rodrigues Lima, 290, no centro da cidade de Bagé, foi adquirido pelo Governo do Estado e contou com uma obra no valor de mais de R$ 130 mil advindo do Fundo Estadual de Segurança Pública. Poder Judiciário e Ministério Público também contribuíram com o mobiliário da nova delegacia pertencente à 9ª Região Policial.



As autoridades destacaram o apoio dos órgãos do Poder Judiciário e Ministério Público, além do empenho do Estado na atenção a este tipo de delito. Foram também trazidos números que demostram a redução dos índices, desde a criação da Força-Tarefa de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato em 2016.

