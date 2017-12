Incêndio nas Minas do Camaquã é controlado

Duas equipes do Corpo de Bombeiros, além de dezenas de moradores, correram contra o tempo neste domingo (10) para controlar o incêndio ocorrido nas Minas do Camaquã.

De acordo com moradores, o incêndio teria sido criminoso,começou na noite de ontem (09) e se alastrou por mais de 5 hectares chegando até a Vila, pousada e colocando em risco residências da proximidade.

“O fogo começou ontem a noite, perto do CTG de Pedra, e o Chiquinho, Martiel, Ronaldo, Lúcia e seu Paulo ficaram até as 3h30 da manhã, com baldes, enxada e lanternas tentando apagar”, disse a moradora Aurea Guterres.

Segundo ela, o local sempre tem queimadas, mas incêndios como este, de grande proporção, é a segunda vez que ocorre. Enquanto falava com a reportagem, carregava, junto a outras dezenos de moradores, baldes de água e mangueira contra o fogo.

A moradora Elizete Rodrigues colocou vídeos em redes sociais mostrando o fogo se alastrando e reclamando da demora dos Bombeiros para se deslocaraem até o local. Os moradores entraram em contato com os bombeiros no sábado, mas eles estavam em outra ocorrência, disse um dos Bombeiros que participou da ação.

O prefeito Giovani Amestoy, que se deslocou até as Minas no final da manhã, tão logo chegou no foco do incêndio, entrou em contato com o Sargento Stock solicitando mais reforço para controlar as chamas, que estavam ameaçando as casas das Minas.

Stock entrou em contato com uma equipe de São Sepé, que enviou um caminhão para ajudar a controlar as Chamas, por volta das 16h.

Amestoy também entrou em contato com a Corsan e pediu para que enviassem equipes para abrirem os registros para que não faltasse água para tentar controlar o incêndio. Por volta das 16h30 duas equipes chegaram na localidade.

A Gerente de turismo do hotel que estava próximo ao foco de incêndio, disse que os turistas que estavam hospedados estavam do outro lado das Minas, na Barragem, e protegidos.

Nesta segunda-feira (11) uma equipe da prefeitura deve se dirigir ao local, novamente, para prestar mais atendimento aos mineiros.

A chefe de gabinete Cássia Freitas e o coordenador de comunicação, William Brasil, acompanharam o prefeito, que passou a tarde na localidade.

William Brasil

Comunicação da Prefeitura