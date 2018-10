Foi divulgado no dia 16 o balanço com os indicadores da criminalidade no Rio Grande do Sul nos nove primeiros meses de 2018. Conforme os índices da Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), a maior parte dos crimes diminuiu na comparação com o mesmo período do ano passado em Caçapava, Lavras, Santana da Boa Vista e São Sepé.



De acordo com a tabela divulgada pelo governo do estado, houve uma pequena queda no número de vítimas de homicídios dolosos – quando há intenção de matar – na comparação a 2017 com o mesmo período deste ano. Foram nove vítimas no ano passado, e oito em 2018.



Também teve uma diminuição no registro de ocorrências de furtos. Foram 694 casos nas quatro cidades em 2018. No ano passado foram 885casos. Em contrapartida, os casos de abigeato aumentaram de 97 no ano passado para 107 no mesmo período deste ano.

Indicadores Criminais por município – 1º de janeiro à 30 de setembro de 2018

CAÇAPAVA DO SUL

Homicídio Doloso – 04

Total de vítimas de Homicídio Doloso – 04

Latrocínio – 01

Furtos – 305

Abigeato* – 37

Furto de Veículo – 14

Roubos – 36

Roubo de Veículo – 04

Estelionato – 23

Delitos Relacionados à Armas e Munições – 26

Entorpecentes – Posse- 61

Entorpecentes – Tráfico- 18

TOTAL DE OCORRÊNCIAS – 533

LAVRAS DO SUL

Homicídio Doloso- 01

Total de vítimas de Homicídio Doloso – 01

Latrocínio – 0

Furtos – 54

Abigeato* – 19

Furto de Veículo – 01

Roubos – 0

Roubo de Veículo – 0

Estelionato – 02

Delitos Relacionados à Armas e Munições – 06

Entorpecentes – Posse – 11

Entorpecentes – Tráfico – 06

TOTAL DE OCORRÊNCIAS – 101

SANTANA DA BOA VISTA

Homicídio Doloso – 02

Total de vítimas de Homicídio Doloso – 02

Latrocínio – 0

Furtos – 64

Abigeato* – 05

Furto de Veículo – 0

Roubos – 02

Roubo de Veículo – 0

Estelionato – 01

Delitos Relacionados à Armas e Munições – 05

Entorpecentes – Posse – 09

Entorpecentes – Tráfico – 04

TOTAL DE OCORRÊNCIAS – 94

SÃO SEPÉ

Homicídio Doloso – 01

Total de vítimas de Homicídio Doloso – 01

Latrocínio – 0

Furtos – 271

Abigeato* – 46

Furto de Veículo – 05

Roubos – 16

Roubo de Veículo – 01

Estelionato – 05

Delitos Relacionados à Armas e Munições – 11

Entorpecentes – Posse – 10

Entorpecentes – Tráfico – 08

TOTAL DE OCORRÊNCIAS – 375

Indicadores Criminais por município – 1º de janeiro à 30 de setembro de 2017

CAÇAPAVA DO SUL

Homicídio Doloso – 01

Total de vítimas de Homicídio Doloso – 01

Latrocínio – 0

Furtos – 400

Abigeato* – 39

Furto de Veículo – 40

Roubos – 37

Roubo de Veículo – 02

Estelionato – 27

Delitos Relacionados à Armas e Munições – 17

Entorpecentes – Posse – 59

Entorpecentes – Tráfico – 21

TOTAL DE OCORRÊNCIAS – 644

LAVRAS DO SUL

Homicídio Doloso – 01

Total de vítimas de Homicídio Doloso – 0

Latrocínio – 0

Furtos – 76

Abigeato* – 17

Furto de Veículo – 03

Roubos – 2

Roubo de Veículo – 0

Estelionato – 03

Delitos Relacionados à Armas e Munições – 07

Entorpecentes – Posse – 03

Entorpecentes – Tráfico – 02

TOTAL DE OCORRÊNCIAS – 114

SANTANA DA BOA VISTA

Homicídio Doloso – 02

Total de vítimas de Homicídio Doloso – 02

Latrocínio – 0

Furtos – 71

Abigeato* – 12

Furto de Veículo – 02

Roubos – 08

Roubo de Veículo – 02

Estelionato – 0

Delitos Relacionados à Armas e Munições – 07

Entorpecentes – Posse – 06

Entorpecentes – Tráfico – 0

TOTAL DE OCORRÊNCIAS – 130

SÃO SEPÉ

Homicídio Doloso – 05

Total de vítimas de Homicídio Doloso – 05

Latrocínio – 0

Furtos – 338

Abigeato* – 29

Furto de Veículo – 10

Roubos – 43

Roubo de Veículo – 01

Estelionato – 10

Delitos Relacionados à Armas e Munições – 11

Entorpecentes – Posse – 27

Entorpecentes – Tráfico – 13

TOTAL DE OCORRÊNCIAS – 492

Fonte: SSP-RS