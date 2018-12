Confiança foi

O ano de 2018 está findando e cresce a necessidade de analisar aquilo que aconteceu aqui no nosso Brasil. Claro que foi muita coisa e com isto fica difícil de resumir, encontrar aquele fato ou variável marcante que espelha o ano.

Vários acontecimentos foram de grande expressão e capazes de alterar rumos e cenários e destes, três se destacaram: Greve dos caminheiros, copa do mundo e eleições. A escalada de preços e dificuldades proporcionadas pela greve dos caminheiros, o fracasso do futebol brasileiro na copa do mundo e a guerra pelo voto contribuíram para a uma visão de incerteza no que se refere ao momento presente e ao futuro. Talvez destacando a palavra confiança é possível traçar um perfil do ano de 2018. Lembrem que no início existia certo frisson em relação à saída da recessão e a esperança de que os resultados fossem melhorar, trazendo números favoráveis e quem sabe melhorias para todos.

Tanto o governo como alguns empresários apostavam que a economia cresceria acima de 2%, significando o dobro do realizado em 2017. Ou seja, a Confiança estava em alta! Mas aí o tempo foi correndo e o primeiro balde de água fria veio com a greve dos caminhoneiros, alavancando preços e turvando o futuro. Como vai ficar a inflação antes projetada para o centro da meta? Claro que tinha aqueles analistas mais prudentes que, ainda se referiam a 2018 apenas um pouco melhor do que 2017. Sem duvida , a greve, foi o primeiro tropeço no sentimento de confiança. O fracasso na Copa do Mundo de futebol, expôs os gastos na competição, que deixaram de serem respaldados pelo sucesso na competição. Com mais este fato frustrante, a confiança despencou e aí tudo já acontecia no rastro das eleições.

Atentado contra um dos candidatos, brigas, xingamentos, fakes e posições extremas onde tudo valia, foram protagonistas de dias cinzentos e obscuros para a política brasileira. As incertezas aumentaram e a confiança no presente e no futuro mais uma vez foi abalada. E aí já decorreram três trimestres, faltando apenas menos de 100 dias para o ano acabar. Aquele ano que iniciou com confiança em dias melhores foi bombardeado durante nome meses. Tudo aquilo que era projetado estava agora sob suspeita. Será? Estes poucos dias que restam estão servindo para ressuscitar as esperanças, com a possibilidade de apostas na confiança.



Confiança vem

Na verdade hoje o Brasil vive uma lua de mel com o novo governo, fazendo com que a confiança seja o sentimento mais festejado. Aqueles projetos que estavam engavetados, esquecidos e até aqueles que estavam somente nos desejos, começam aos poucos serem reexaminados. Na verdade, por enquanto, este é apenas um sentimento, pois inexistem fatos e ações palpáveis que possam respaldar com segurança a ideia de ventos favoráveis. O governo que vai assumir em janeiro encontrará um país atolado em dívidas e sem recursos tanto para pagá-las como sobras para investir.

Os velhos problemas conhecidos continuam na prateleira esperando solução. Ou seja, na verdade nada mudou, apenas existe a confiança de que o que esta por vir pode ser melhor. O mercado ratificou as projeções de 2018, chegando muito perto de 2017, mas aposta num cenário mais favorável em 2019. Inflação controlada abaixo do centro da meta (4,5%), taxa Selic um pouco maior do que a do momento (6,5%) e economia crescendo em cerca de 2,5%. Para 2020 e 2021 são mantidos números favoráveis e com crescimento. Tudo esta a indicar que aquela confiança que foi embora em 2018 esta retornando e pode fazer o ano de 2019 mais favorável. Claro que só a confiança ainda é muito pouco, mas já é alguma coisa. Resta esperar as ações e medidas tomadas no primeiro semestre da gestão para saber se o otimismo foi exagerado ou ficou no contexto. Certezas inexistem, mas o bom humor do mercado hoje esta mais visível e é um fato positivo.

Andando de lado

Os números estão aí demonstrando que a economia brasileira esta andando de lado. Outubro foi desfavorável, ou seja, ficou aquém das expectativas, com queda no comércio e nos serviços. Claro que agora vem o fim de ano e os resultados podem ser mais agradáveis. Dentre estes fatos negativos é possível extrair um positivo. A economia continua na marcha lenta, mas todos os setores apresentaram sinais positivos se comparados com os números de 2017. O Brasil continua crescendo pouco, mas este aumento esta disseminado em todos os setores, o que é bastante saudável.

No momento a palavra recessão está enterrada, mas agora vem outra, estagnação, ou seja, crescimento lento e muito baixo. Tem muita gente assanhada com 2019, mas é bom saber que em economia inexiste o passe de mágica. Os erros de gestão na última década deverão ser consertados nos próximos dez anos, isto se as coisas forem feitas de maneira correta e em tempo. A tarefa dos próximos gestores é árdua e penosa e os brasileiros vão sentir na pele o resultado destes ajustes. Engula o choro, você também vai ter que pagar esta conta!



Pense

Não destrua o futuro com pensamentos do passado.

Harri Goulart Gervásio

Economista