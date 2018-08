Falar a verdade

O assunto eleição esta aos poucos sufocando uma análise mais precisa do momento econômico do Brasil. Claro que surge um número aqui e outro ali, mas o espaço na mídia continua sendo muito pequeno para um assunto de tamanha importância.

Hoje os holofotes estão todos voltados para o lançamento das candidaturas e para as primeiras manifestações. Vale tudo para agregar partidos em uma determinada chapa. Acabaram as ideologias valendo apenas um lugar ao sol, sem importar o jeito que é conseguido. Tem gente até brincando com a indefinição do eleitor. Hoje os brancos, nulos e indecisos ganhariam com longa margem. Nesta situação a percepção sobre o cenário econômico fica relegada um terceiro ou quarto plano.

Na verdade hoje a discussão deveria ser o problema fiscal do Brasil que deve se manter por um bom tempo, alimentando a dívida pública sem que o executivo tenha condições de empreender um combate consistente.

Acontece que o congresso esta fugindo de reconhecer o problema evitando a votação de todo e qualquer projeto que venha proporcionar a exposição perante o eleitor. Politicamente qualquer medida que venha trazer problemas para a população é descartado. O executivo está com as mãos atadas, deixou de ser o protagonista, pois esta sem poder político para programar as medidas necessárias para as reformas e ajustes.

O novo mandatário tem que ter uma grande capacidade de articular um novo pacto com o Congresso, sem o que as dificuldades além de continuar podem piorar. O país tem que voltar a crescer, gerando produção, emprego, renda e principalmente maiores receitas para o setor público. Além disso, as despesas tem que ser contidas e reduzidas a qualquer custo, pois já ultrapassaram o limite.

Na verdade os candidatos devem dizer para a sociedade, de forma muito clara, a situação dramática por que passa o país e que a solução vai exigir sacrifícios de todos deixando de lado a politicagem barata. Ao invés de acusações pontuais e comentários futeis devem se comportar como futuros gestores comprometidos em resolver as dificuldades conhecidas. Será que algum dos candidatos vai ter coragem de falar a verdade?

Junho voltando a abril

Depois de uma queda violenta no mês de maio, motivada pela greve dos caminhoneiros, o IBC-Br do Banco Central, que é uma prévia do PIB, apresentou uma forte alta no mês de junho, com uma atividade semelhante ao mês de abril. Mesmo com este bom resultado o segundo trimestre, as projeções indicamum índice beirando o zero. Os analistas afirmam que o quadro real da economia brasileira sinaliza um avanço reduzido no restante do ano motivado pela ociosidade das empresas, inadimplência e estabilidade no vetor do desemprego. Cada nova informação deixa mais forte a previsão de que o PIB de 2018 deve ficar muito próximo de 1%, desempenho semelhante a 2017. Pelo visto a esperada recuperação da economia brasileira já foi adiada, e dependerá muito das ações do próximo presidente.



Setor de serviços

Devido a sua grande importância no resultado final do Produto Interno Bruto do Brasil, o setor de serviços é um balizador do desempenho geral da economia. Mesmo com uma alta de 6,6% no mês de junho o setor apresentou um desempenho negativo no terceiro bimestre do ano, segundo dados do IBGE. Para a Confederação Nacional do Comercio de Bens, Serviços e Turismo, dentre as atividades que compõe o setor produtivo, os serviços seguem com grandes dificuldades em sair da recessão. A indefinição no quadro político é a principal causa deste cenário negativo. É mais um dado recente que projeta com muita clareza as grandes dificuldades da economia brasileira de conseguir um rítmo satisfatório de crescimento. Tirando a esperança de melhores rumos com nova equipe de governo, o quadro é preocupante, com cheiro da volta de recessão. Resta acreditar que a turma que esta chegando sepulte o pessimismo.



Pense

Quem conserva a capacidade de ver a beleza nunca envelhece.

Economista Harri Goulart Gervásio

harriconfia@farrapo.com.br