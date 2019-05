Informação de Confiança- Investir é o que importa – Economista Harri Goulart Gervásio

Painel 576 – Ano XIV



Investir é o que importa

Sem dúvida os investimentos são os propulsores do desenvolvimento de um país ou região. Sem eles fica tudo mais difícil e penoso. Hoje a grande preocupação aqui no Brasil é como agilizar o investimento para que a economia saia deste marasmo, com crescimento pífio, em torno de 1%. Despois de uma recessão de cerca de 30 meses, agora chegou a vez da estagnação. Para mudar este quadro somente com investimentos e para isto surgem duas fontes, a pública e a privada. No caso dos investimentos públicos eles são importantes e em várias ocasiões e momentos pode ser decisivos, isto ninguém discute.

No Brasil, neste momento a coisa esta feia, país endividado, grandes dificuldades financeiras e orçamento comprometido com as despesas correntes, ou seja, folha de pagamento, água, luz, gastos com a manutenção e custeio da máquina pública. Uma economia saudável deve ter no mínimo 25% de investimentos em relação ao PIB e o Brasil nunca atingiu a esta marca. Hoje deve andar por volta de 14% ou 15% o que é insuficiente. Como mudar este quadro? Como fazer para sobrar mais?



Receitas e despesas

Em primeiro lugar é necessário o crescimento da receita, mas nesta fase de dificuldades é muito difícil ter grandes ganhos, pois a economia esta parada. Por outro lado, e o mais correto e urgente é cortar despesas para equilibrar a equação, pois as despesas além de serem maiores que as receitas, estão crescendo num rítmo superior. O corporativismo bate pé e tranca o possível para que as gastos permaneçam como estão ou até aumentem. Ninguém quer perder! Basta ver as dificuldades que o Governo esta enfrentando para aprovar a reforma da previdência, que a grande maioria reconhece como necessária mas na hora H, ficam na retranca. Outra forma de conseguir recursos para investimentos é através do endividamento, buscando dinheiro no mercado, mas os limites são pequenos devidos a grande penúria dos governos. No que se refere a investimentos o setor público esta numa sinuca de bico.



Investimentos externos

O mundo esta globalizado e os recursos viajam para cá e para lá com muita facilidade. Na hora da decisão são levados em conta, além dos ganhos os riscos que irão correr. No caso especifico do Brasil, os juros já andaram nas alturas, mas hoje estão mais acomodados com taxa Selic de 6,5% e com previsão de que seja mantida. Investir no Brasil deve levar em conta, principalmente os riscos de trazer dinheiro para cá, pois o país esta sem crescimento e com grandes dificuldades financeiras. Deve ser levado em conta ainda a incerteza que paira sobre o futuro no que se refere a mudanças em legislações e a falta de horizonte para resolver a crise econômica, o desacerto político e a crise entre os poderes. É bem possível que os investidores estejam com receio de trazer as suas verdinhas para cá, pelo menos neste momento.



Melhores países para investir

Através dos dados da ultima pesquisa realizada pela consultoria A.T. Kearney é possível ter a realidade no que se refere à possibilidade do Brasil receber investimentos externos. Pela primeira vez nos últimos 21 anos o país fica fora da relação dos 25 melhores países para investir. A sequência de queda nos últimos anos fica evidente. Entre 2010 e 2014 estava entre os primeiros cinco colocados e este ano ficou fora das lista. Os países desenvolvidos ocupam 22 das 25 posições do índice e dos emergentes, apenas China, Índia e México estão presentes. Estados Unidos é o primeiro colocado pelo sétimo ano consecutivo, seguido por Alemanha, Canada, Reino Unido e França. Este índice vem comprovar a situação difícil que o Brasil se encontra para receber investimentos externos. Como esta aversão ao risco pode ser resolvida e o fazer com que o investidor considere o Brasil um bom país para colocar as suas verdinhas?

Em primeiro lugar tem que ter a sinalização de que as reformas necessárias sejam realizadas gerando confiança e, em segundo lugar, volte a apresentar um ritmo saudável de crescimento econômico. Da para perceber que a situação brasileira no que se refere a investimento é de difícil solução e principalmente a reversão somente poderá acontecer no médio e longo prazo.

Itaú atropela

Enquanto a pesquisa do Banco Central, Boletim Focus, reduz pela décima primeira vez o crescimento em três décimos, de 1,49% para 1,45% o maior banco brasileiro, Itaú Unibanco diz que o PIB em 2019 ficará em 1%, abaixo dos 1,1% de 2018 e de 2017. Argumenta que esta redução é em função dos últimos movimentos de enfraquecimento da economia e a fragilidade da base política do governo no congresso. Aposta ainda que a taxa Selic caia ainda este ano para 5,75%. É um cenário preocupante.



