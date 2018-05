Nova crise

Muitas vezes é importante voltar a determinados assuntos devido a sua importância no contexto atual e principalmente quando os olhares se depositam em horizontes mais distantes. No momento existe uma grande expectativa de quem vai pilotar a economia brasileira e quais os seus conceitos e propostas. Devido à importância dos países emergentes nos rumos da economia mundial, as eleições brasileiras estão sendo acompanhadas por analistas internacional que tentam traçar cenários que possam representar perspectivas e orientar investimentos. Recentemente, em Nova York, um diretor do FMI, que dirige uma equipe que acompanha o dia a dia da economia da América Latina, afirmou que o Brasil poderá entrar em uma nova crise e até mesmo em recessão, caso o próximo governo abandone a pauta de reformas e ajustes necessários que devem ser realizadas.

O bom volume de reservar acumuladas pelo Brasil, inflação baixa e balança comercial positiva facilita a tomada de posição sobre reformas já iniciadas, mas isto deve continuar sem o que, o risco de dificuldades aumenta. Sem as reformas a dívida pública logo será maior que PIB, projetando o risco e facilitando a fuga de capitais e dificultando a chegada dos investimentos. Por aqui este é um assunto que consta na pauta diária dos analistas econômicos, que procuram de todas as maneiras, descobrir aquilo que esta além do horizonte. Todos estão preocupados com a possibilidade de alteração do programa econômico brasileiro após eleições, o que traz ventos de insegurança no médio prazo. O pior desta situação é de que inexiste possibilidade de esta equação ser resolvida antes da definição eleitoral e principalmente da declaração de intenções da nova equipe econômica. Enquanto isto, todo mundo fica de barbas de molho, projetos são adiados, decisões postergadas, tudo em banho-maria. O risco é real!

O choro e o riso

Sempre é bom salientar que em economia tudo tem, pelo menos, dois lados. Aquilo que é bom para o produtor muitas vezes é ruim para o consumidor. A super safra de um determinado produto pode, muitas vezes, significar menos dinheiro no bolso de quem produz, pois o preço cai pelo excesso de oferta, mas ao mesmo tempo é bom para o consumidor porque o preço final do produto tende a cair. É a velha e conhecida lei da oferta e da procura que, mesmo que alguns queiram mudar, ainda se conserva intacta. Neste exato momento a vizinha Argentina enfrenta um delicado momento com o governo totalmente endividado, correndo de chapéu nas mãos, pedindo socorro para o FMI, pois a situação financeira é caótica.

Somente nestes 15 dias de maio o peso teve uma desvalorização de mais de 12% em relação ao dólar e no acumulado do ano já chega a 23%. As perdas na última safra de milho e soja, motivadas pela seca, a pior dos últimos 70 anos, está sendo compensada pela cotação em dólar. Os produtores que poderiam estar chorando pelo deixaram de colher estão satisfeitos com o montante que vai entrar nos bolsos. Claro que tem aqueles que perderam tudo, sendo que para estes o dólar valorizado fica sem sentido. O lado negativo da desvalorização do peso é o aumento da dívida pública que é fixada em dólar e de uma hora para outra fica aumentada. Uns estão rindo e outros chorando!

Sufoco

O mercado estava em compasso de espera para ver se a Argentina iria pagar títulos da dívida que venciam esta semana num total de 25 bilhões de dólares. O compromisso foi quitado aos 45 minutos do segundo tempo, numa estratégia de bombeiro. É, os vizinhos estão andando na corda bamba! Estes títulos foram emitidos em abril último, com vencimento somente para 35 dias. Isto é uma loucura! No mês que vem vencem mais 12 bilhões de dólares. Existe certa apreensão de que esta crise se espalhe, sobrando respingos para além do Rio da Prata, diminuindo o fluxo de recursos para outros emergentes. É chegada a hora trágica de cortar gastos, reduzir déficit e derrubar a inflação. Pé no freio! Estas medidas que serão tomadas pela Argentina trarão problemas para a economia brasileira devido a grande importância da parceria conosco, principalmente para as exportações gaúchas. É mais uma pedra no caminho!

As aboboras estão se acomodando

Acompanhando o dia a dia dos números da economia é possível perceber que aos poucos o resultado do PIB para 2018 fica mais claro. É bom lembrar que na saída às apostas eram de um crescimento de mais de 3%. Logo depois ficou em 3% e agora já anda em 2,4%. Todos os cenários desenham um fechamento em torno de 2%. Sei que isto já foi dito, mas cada vez mais fica confirmado. Agora é olhar o 2019, que vem meio escondido, difícil de reconhecer. A máscara cairá somente após o ano iniciar, até lá vale o chute.

Pense

Pedras no caminho? Eu guardo todas, pois um dia vou construir um castelo.

Harri Gervásio

Economista