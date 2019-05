Painel 577 – Ano XIV

Orçamento

Neste momento é importante que determinadas informações cheguem até os leitores tanto para entender o significado e funcionamento do orçamento como evitar que sejam colocadas palavras equivocadas por falta deste conhecimento. Orçamento é uma peça contábil que indica os movimentos financeiros que serão realizados em determinado período. Ele pode ser público, privado ou doméstico.

Orçamento Público

No setor público, até bem pouco tempo, era apenas para cumprir uma determinação legal. Normalmente os governos relacionavam o que e onde queriam gastar e depois dimensionavam as receitas que viessem a cobrir estes gastos. Uma bela obra de ficção cientifica! Neste caso as receitas eram sempre superdimensionadas e depois com o correr do tempo às coisas iam sendo acertadas. Com certeza ainda hoje, numa grande maioria, os procedimentos continuam a serem feitos de maneira empírica. A falta de pessoal especializado, principalmente nos municípios, incentiva esta prática. O correto seria uma análise criteriosa, estabelecendo a receita dentro de uma realidade futura e depois os gastos seriam arranjados dentro destas entradas. Como a aprovação é do poder legislativo, normalmente o executivo, para facilitar a tramitação, procura beneficiar a todos os setores, mesmo sabendo que alguns fogem a realidade. Deixa de ser uma peça contábil e passa a ser um instrumento político. Além do orçamento do ano seguinte os governos são obrigados a elaborar o plurianual que abrange os próximos três anos e seguir determinados parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentarias. Dizem que o orçamento público surgiu na Inglaterra em 1215 e tinha como objetivo aumentar o controle do legislativo sobre os gastos do poder executivo.

Orçamento empresarial

No setor privado ele é mais bem considerado, pois além de ser uma ferramenta contábil, serve como instrumento para um planejamento da vida futura da empresa. É nele que devem ser programados os rumos e balizar as decisões. O dinamismo do dia a dia faz com que ele seja periodicamente revisto e ajustado. Sem orçamento é como viajar no escuro estando sujeito a todos os imprevistos sem saber as alternativas possíveis. É pensar antes!

Orçamento doméstico

Ainda são poucas as pessoas que tem o habito de programar as suas finanças, mas, nestes dias difíceis com uma economia estagnada e agitação política onde o futuro é incerto o orçamento doméstico é recomendado. É uma maneira objetiva de olhar quanto vão ser os ganhos e principalmente como estes serão gastos. Neste momento um exemplo pode facilitar o entendimento do processo e principalmente analisar o que esta acontecendo no âmbito público. Imagine que você chega ao final do ano, junta tudo para fazer o imposto de renda e constata que ganhou x reais e se pergunta em que eu gastei? É nesta hora que você parte para se organizar. Inicia programando o quanto vai ganhar. Vai ser mais ou menos o que ganhou? Como otimista aposta em um aumento de x%. Agora parte para distribuir estes ganhos mês a mês, considerando aspecto que você já conhece pelo ano que passou. Com o quadro de receitas devidamente montado é hora de colocar os gastos programados para cada mês, claro tudo dentro da expectativa da receita. Pronto você já esta com o seu orçamento, a sua programação financeira para o ano. E aí, vêm os primeiros meses, festas, escola, etc, faltou dinheiro num mês e você pegou do outro. É hora de concluir que o orçamento tem que ser modificado. Onde pode ser cortado? O lazer é a primeira. Tesoura nele! Na alimentação aquele churas de domingo passa a ser um carreteiro e a cervejinha fica contada. Isto é corte! Empréstimo? Negativo, o seu comprometimento já esta alto. Esgotado os cortes, olha um pouco mais a frente e resolve suspender aquela viajem que esta planejada para setembro. Quem sabe os ares do segundo semestre serão bons, mas, é bom suspender até segunda ordem. Isto é contingenciamento. No momento esta sendo feito o possível com os cortes de gastos e a previsão da suspensão de despesas futuras, visando equilibrar além do presente as projeções futuras. E assim você vai caminhando mês a mês mexendo aqui e ali para chegar ao final do ano sem sustos e prejuízos.

E agora?

O orçamento público federal deste ano foi feito no ano passado com uma previsão de crescimento econômico em torno de 2,5%. Como até agora os números do PIB são negativos sobra apenas cortes no possível e contingenciamento em gastos futuros. Fica à discussão: quem deve perder mais? Tenha a certeza que todos vão pagar esta conta.

Pense

A lei da vida é simples: Quem não quis quando podia, não vai poder quando quiser.

Harri Goulart Gervásio

harriconfia@farrapo.com.br