Informação de Confiança – Trabalhando para o governo – Harri Gervásio

Trabalhando para o governo

Nem só os funcionários públicos trabalham para o governo, todos de uma maneira ou de outra, colaboram para que a máquina continue funcionando. Quando os impostos, taxas e contribuições são pagos, os recursos estão indo diretamente para o caixa dos entes públicos. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, hoje mais de 41% do seu salário vai para o pagamento de tributos. É bom ressaltar que em 2003 este índice atingia 36%. Colocando em dias, o brasileiro trabalha hoje 153 dias apenas para pagar impostos e taxas, portanto até 3 de junho você trabalhou somente para sustentar os governos, enquanto que em 1986 eram necessários 82 dias de trabalho para quitar impostos. Tem países que trabalham mais para os governos e outros menos. Na Dinamarca a população trabalha 176 dias somente para pagar impostos e nos Estados Unidos são necessários apenas 105 dias para pagar tributos. A grande diferença é na devolução em serviço desse valor pago. Aqui os investimentos e gastos públicos são deficientes e ficam muito abaixo do que a sociedade brasileira necessitaria. Os governos arrecadam muito, mas gastam mal! O povo paga muito e recebe serviços precários! É Brasil!!!!!!



Agora é real!

Até ontem o desempenho da economia brasileira no primeiro trimestre era visto com apreensão e as estimativas anunciavam um resultado negativo. Agora quando já o semestre esta no apagar das luzes veio o resultado oficial, com o IBGE anunciando que a queda do Produto Interno Bruto foi de 0,2% nos três primeiros meses do ano. Aquilo que o mercado achava que ia acontecer aconteceu. Sem dúvida nenhuma, este número contamina sobremaneira o segundo trimestre a deixa a real impressão de que o semestre será negativo. Os economistas dizem que dois trimestres consecutivos de números negativos do PIB significa recessão. O Brasil saiu da recessão em janeiro de 2017 e após 8 trimestres esta voltando. Segundo os analistas o PIB foi afetado principalmente pela queda nos investimentos de capital fixo (-1,7%), da indústria (-0,7%) e da agropecuária (-0,5%). O resultado foi beneficiado pelo desempenho positivo dos serviços (0,2%), consumo das famílias (0,3%) e compras governamentais (0,4%). Sem estes poderia ser ainda pior. Resta a esperança de que se a reforma da previdência for aprovada, os números a partir de julho possam ser melhores e reverter o quadro de recessão o que seria desastroso para a combalida economia brasileira. O Brasil tem que afastar o fantasma de mais um ano perdido! Será que vai?



Ruim por aqui e por lá

Da para perceber que a coisa esta enfarruscada. Por aqui os números são desanimadores e estão pendurados no consumo que ainda se sustenta. Investimentos nem pensar. O índice de confiança do empresariado brasileiro, segundo a Fundação Getúlio Vargas, continua caindo e está cada vez mais escasso, tendo atingindo o menor nível desde outubro do ano passado. Se fosse apenas a política interna que estivesse travando a economia brasileira seria bom, mas o quadro internacional esta complicando. Na verdade existe uma expectativa generalizada de piora nas grandes economias. A economia mundial vai crescer menos do que o esperado. Em relação aos Estados Unidos o índice calculado pelos gerentes de compras do setor industrial caiu e esta na marca mais baixa desde setembro de 2009 quando a economia americana começava a respirar após o choque financeiro de 2008. A produção esta fraca e os novos pedidos em redução. Na zona do euro do índice industrial vem caindo chegando hoje ao nível mais baixo dos últimos seis anos. A China convive com um momento de incerteza devida o conflito comercial com os Estados Unidos. Na vizinha Argentina o quadro é de inflação elevada, aumento no desemprego, agitação social e incertezas políticas porque as eleições estão chegando. Se pelo lado local seria necessário e importante o aumento do consumo e do investimento, o que no momento atual é improvável, as exportações poderiam representar a salvação. Como o quadro internacional está ruim é possível antever tempos duros com dificuldades para aumentar as venda lá fora. A economia brasileira pode melhorar? Sim, mas o quadro é desfavorável e sem grandes alterações no curto prazo. Pelo jeito o osso vai ter que continuar sendo roído!



Economista Harri Goulart Gervásio

