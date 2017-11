INFORME PUBLICITÁRIO – Farmácias Associadas lança kits especiais para festas de final de ano

A Farmácias Associadas está lançando uma linha com quatro kits criados especialmente como sugestões de presente para o período de festas de final de ano. As novidades representam também a materialização da campanha da

rede, que recebe o slogan “Natal é tempo de grandes gestos de amizade”.

Aotodo, os kits tangenciam sentimentos de Prosperidade, Amor, Carinho e Felicidade, que marcam as festividades.

O conjunto Prosperidade é formado por um creme esfoliante e uma loção hidratante para mãos e corpo, que levam em sua fórmula óleos essenciais de cravo e capim-limão.

O kit Amor possui um sabonete líquido com extrato de morango silvestre com ação antioxidante que produz espuma densa e suave, enquanto o kit Carinho apresenta creme hidratante de mãos com extrato vegetal de calêndula e silicone.

Já a caixa Felicidade conta com sabonete líquido para mãos e corpo, e um hidratante para o corpo, sendo que os dois produtos carregam extrato de mel em suas composições.

As novidades já podem ser encontradas nos pontos de venda da Farmácias Associadas em mais de 260 municípios gaúchos. Os kits possuem embalagens exclusivas e custam entre R$ 12,90 e R$ 29,90.

