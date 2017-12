Iniciados os preparativos para a 28ª Feira do Livro

A Comissão Organizadora da Feira do Livro deu início, nesta terça-feira, 05, aos preparativos para a realização da Feira do Livro de Caçapava, em sua 28ª edição. Componentes dessa entidade de voluntários reuniram-se no Salão Paroquial, a fim de dar a partida para o prosseguimento dessa mostra literária, uma das maiores manifestações culturais do município.

A Feira do Livro de Caçapava, no próximo ano, deverá continuar ocorrendo nas dependências do Salão Paroquial, sede natural do evento. Como depende de data móvel religiosa, terá inicio no dia 27 de abril e será encerrada a 5 de maio.



Nesse primeiro encontro já ocorreram algumas definições. A Feira do próximo ano irá homenagear a Escola Estadual Cônego Ortiz, pela passagem de seu 60º aniversário de fundação. O educandário da av. Kennedy, tão logo começou suas atividades, representou entidade pública de significativa participação em sua área de atuação, conservando-se, nestas dezenas de anos, como uma afirmação entre as forças vivas da comunidade.



Como é de praxe, o patronato da Feira intercala homenageados do município e de outras comunidades. Na edição deste ano, foi patrono o consagrado linguista, escritor e editor Paulo Ledur, portanto, não conterrâneo; assim, agora é a vez de a escolha recair em caçapavano, nato ou residente. Ficou determinado na reunião que a escolha, segundo a forma tradicional, caberá à comunidade, e irá ocorre no segundo domingo de março.

Por Feira do Livro