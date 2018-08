Teve início na quarta-feira, dia 1º, as inscrições para ingresso em dois mestrados profissionais da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) na modalidade presencial. São ofertadas 15 vagas para o Programa de Pós-graduação em Ensino de Línguas, no Campus Bagé, e 10 vagas para o Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional, no Campus Caçapava do Sul. As inscrições para os dois processos seletivos encerram às 17 horas do dia 17 de setembro.



O mestrado profissional em Ensino de Línguas exige que o candidato possua título de graduação em Letras ou Pedagogia, ou esteja cursando o último semestre dos respectivos cursos. Além disso, deve atuar, no ato da inscrição, há pelo menos seis meses no efetivo exercício da docência, ou seja, regência de classe na área da linguagem. As inscrições para esse processo seletivo devem ser realizadas presencialmente ou por meio de correspondência, conforme dispõe o Edital n.º 299/2018.



O curso de mestrado profissional em Matemática aceita candidatos portadores de título de graduação em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação, sendo necessária a aceitação dos termos definidos no Edital n.º 302/2018 e no Edital n.º 10 do mestrado em Matemática em Rede Nacional.



As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, em dois sites: na página do mestrado profissional e na página do Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (Guri) da Unipampa.