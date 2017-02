Inscrições do Concurso da Corte do Carnaval encerram dia 06

As inscrições para a escolha da Corte do Carnaval 2017, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Caçapava do Sul se encerram na próxima segunda-feira, dia 06, às 10 horas.

O Concurso este ano terá votação online, podendo toda a comunidade ajudar a escolher a Rainha Adulta; Rainha Juvenil, Rainha Infantil e Rei Momo do Carnaval 2017, cujos participantes serão inscritos pelas escolas de samba do município.

Os candidatos gravarão um vídeo de apresentação de perfil em estúdio, além de mostrarem “se tem samba no pé” com a direção artística do Carnavalesco Omar Fernandes.

De acordo com a Secretaria, a votação online é mais democrática, pois propicia a participação de todos caçapavanos na votação e também dá mais visibilidade às Rainhas e Reis Momos devido o alcance da internet, além de divulgar de forma massiva a cultura local e os atrativos do município.

Para participar

Rainha Adulta- deverá ter a idade mínima de 15 anos

Rainha Juvenil – idade mínima de 11 anos e máxima de 14 anos

Rainha Infantil- idade mínima de 6 anos e máxima de 10 anos

Rei Momo- idade mínima de 15 anos

Menores de idade (18 anos) devem apresentar-se para a inscrição e gravação dos vídeos acompanhadas dos pais ou responsável.



Inscrição

O participante deve retirar uma ficha cadastral gratuita na Secretaria de Turismo ou junto a sua escola de Samba, preencher e entregar até segunda-feira, dia 06 de fevereiro, às 10 horas, na Secretaria de Cultura e Turismo.



Gravações

Serão realizadas na próxima semana sob a direção de Omar Fernandes



Votação

A candidata será escolhida através de votação online, cujo link será disponibilizado a partir do dia 12 no site da Prefeitura (www.cacapava.rs.gov.br) e no Facebook da Prefeitura.



Vencedores

A Corte escolhida pela votação online receberá a coroação dia 20 de fevereiro, no gabinete do prefeito e será apresentada à imprensa local, além de receber a chave da cidade e o figurino que será usado nos Desfiles do Carnaval deste ano.