O Diário Oficial do Estado publicou, nesta terça-feira (12), edital que autoriza a inscrição para o Banco de Cadastro de Contrato Temporário de Professores. As inscrições vão de quarta (13) a outra quarta (20) e devem ser feitas no site da Secretaria da Educação (Seduc).



Todas as 29 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) têm vagas. A Divisão Porto Alegre (DPA), porém, não abriu inscrições. Todas as disciplinas foram contempladas.

Como fazer

Para fazer a inscrição, a partir de quarta (13), é preciso acessar o site da Seduc (www.educacao.rs.gov.br), passar o cursor na aba SERVIÇOS E INFORMAÇÕES e clicar na caixa CONTRATOS TEMPORÁRIOS. Depois, é só preencher a ficha.

Para saber mais detalhes do edital, inclusive as vagas oferecidas em cada Coordenadoria Regional de Educação, siga o link: http://servicos.educacao.rs.gov.br/pse/srv/cep.jsp?ACAO=acao1

Fonte: Ascom Seduc