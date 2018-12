Alcy Cheuiche é autor de dezenas de livros, a maioria romances

Foto: Divulgação/IEL



O Instituto Estadual do Livro (IEL) lança o fascículo bibiográfico ‘Escritores Gaúchos – Série Digital: Alcy Cheuiche’, com relatos, fotos, entrevista e trechos da obra que resgatam a trajetória do escritor. O segundo volume da série ‘Escritores Gaúchos’ tem o objetivo de divulgar, debater e valorizar autores nascidos ou radicados no Rio Grande do Sul, apresentando e analisando sua vida e obra. A série é inspirada em outras já lançadas pelo IEL, como ‘Autores Gaúchos’ e ‘Letras Rio-Grandenses’.

Disponível na plataforma eletrônica https://ielrs.blogspot.com/2018/12/escritores-gauchos-alcy-cheuiche.html, tem edição assinada por Estevão Cogoy; editoração e capa de Sérgio Oliveira de Campos; entrevista de Luís Dill; e foto da capa de Jonathan Nascimento da Silva. As imagens que ilustram os textos são de autoria de Emerson Foguinho, Luiz Ventura, Luzimar Stricher e também do acervo pessoal do autor.

Alcy Cheuiche

É autor de dezenas de livros, a maioria romances, mas também poesia, crônica e teatro. Seus temas têm a história como pano de fundo. Nasceu em Pelotas, em julho de 1940. Aos quatro anos, foi para Alegrete, onde aprendeu a ler, escrever e amar a vida do campo. Aos 18 anos, prestou vestibular em Porto Alegre para a Faculdade de Agronomia e Veterinária (Ufrgs). Durante o curso, colaborou em jornais universitários com artigos, contos e poesias. Diplomado em primeiro lugar, conquistou uma bolsa de estudos para Paris. Concluiu três anos de cursos de pós-graduação na França e na Alemanha. Já foi patrono de feiras do livro em Alegrete, Caçapava do Sul, Gramado, Gravataí, Porto Alegre (2006) e São Sepé. Em 2011, foi patrono da Semana Farroupilha do Rio Grande do Sul. Pertence à Academia Rio-Grandense de Letras e é sócio-fundador da Associação Gaúcha de Escritores.



