Invernada do Sentinela representa escola e conquista troféus no FEGAES

A Invernada Artística do CTG Sentinela dos Cerros, representando a Escola Estadual Dinarte Ribeiro, participou da 29º edição do FEGAES (Festival Gaúcho Estadual Estudantil), que ocorreu no final de semana passado em Cachoeira do Sul.

Evento que conta com expressiva participação de entidades tradicionalistas de todo o estado. A Invernada, coordenada por Liandra Brites e comandada pelos instrutores Willian Moreira e Érica Fonseca, ficou com a 1ª colocação nas Danças Tradicionais e 6º lugar na Coreografia de Saída, categoria Infanto-Juvenil.

A categoria Mirim, levou o troféu de 10º lugar na Coreografia de Saída entre 38 equipes concorrentes.

Na Declamação Mirim Masculino, Rodrigo Machado Silveira Júnior ficou em 1º lugar.