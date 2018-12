Invernada Artística “Herdeiros da Tradição” no Enart deste ano

(Foto: CB/Divulgação)



A modalidade danças tradicionais teve um representante do município no Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart). A Invernada Artística “Herdeiros da Tradição”, do CTG Sentinela do Forte, disputou pela segunda vez a final na Força B, ficando entre os doze melhores do Estado. O evento tradicionalista aconteceu entre os dias 16 e 18 de novembro, em Santa Cruz.



– O Sentinela do Forte foi finalista pelo 2° ano consecutivo. No sábado passou para finalíssima em 10° lugar. A vaga foi disputada por 40 grupos na força B. Na grande final de domingo, ficamos na 12ª posição, trazendo para Caçapava mais um troféu de finalista do ENART, sendo o único grupo da cidade a chegar novamente no evento e escrevendo seu nome na história do encontro –disse a Coordenadora da Invernada, Edila Henriques Fonseca.



O CTG levou para o tablado a coreografia “Mulheres na memória do tempo”, para contar a história da mulher gaúcha, através da evolução do tempo, onde foram representadas índias, negras e imigrantes.



– Ficamos felizes com a evolução do grupo, não é fácil uma entidade pequena sonhar grande e realizar o sonho. Temos dificuldades financeiras, enquanto os outros grupos estão ensaiando em suas entidades, nossos dançarinos estão correndo atrás para conseguir recursos, vendendo rifas, risoto e fazendo bingo para ir à Santa Cruz, mas eles têm um potencial, eles se superam no tablado–comentou.

RESULTADO DO ENART DANÇAS TRADICIONAIS

FORÇA A

1º CTG Rancho da Saudade

2º CTG Tiarayú

3º CTG Aldeia dos Anjos

4º CTG Heróis Farroupilhas

5º CTG Lalau Miranda

FORÇA B

1º CN Boitatá

2º CTG Tropilha Farrapa

3º CTG Os Gaudérios

4º Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas

5º CTG Laço da Amizade