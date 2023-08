A influência da morte

Morte súbita é o primeiro livro publicado por J.K. Rowling após Harry Potter. E ter seu nome tão ligado ao universo da fantasia, de certa forma, foi um obstáculo para ela. Morte súbita sofreu muito preconceito, pois a escritora era vista como uma autora de livros infantis, e algumas pessoas agiam como se ela fosse proibida e/ou incapaz de escrever para adultos, o público-alvo da nova empreitada. Mas J.K. não só é capaz, como o faz muito bem (o que está mais do que provado com o sucesso da série do detetive Cormoran Strike).

Então, os convido a deixar de lado qualquer preconceito que possam ter com autores de livros infantis e/ou de fantasia e embarcar nessa viagem até o vilarejo de Pagford, onde, em um domingo, Barry Fairbrother completa 19 anos de casado com Mary. Porém ele comete um grave erro: passa o dia trabalhando em vez de dar atenção à esposa. Para compensá-la, a leva para jantar fora, mas, ao chegar ao restaurante, se sente mal e acaba morrendo.

Você já deve ter ouvido falar que notícia ruim voa. Foi o que aconteceu. No início da manhã seguinte, todos já sabiam que Barry estava morto. Mas além do impacto que a morte de alguém conhecido causa, essa trouxe mais um: quem ocupará a vaga deixada por ele no Conselho Distrital de Pagford?

Essa vacância surge em um momento crucial para o vilarejo, pois está chegando a hora de definir o destino de Fields, um bairro criado por Yarvil (o município do qual Pagford faz parte), no limite entre o território de sua sede e o do distrito, para ser habitado por pessoas pobres.

Fields deveria ser responsabilidade de Yarvil, mas foi o vilarejo que acabou com a função de cuidar do bairro. Parte dos moradores de Pagford é a favor de Fields, mas parte é contra, por puro preconceito para com seus moradores. No Conselho, essa divisão é bem equilibrada. Os contrários são liderados por Howard Mollison, e os favoráveis, por Barry. Mas sua morte pode afetar esse equilíbrio e definir o futuro de Fields.

Porém, esse não é o único equilíbrio que a morte do conselheiro afeta. Uma vez, li que a sociedade do vilarejo era como peças de dominó em pé. Barry era a primeira, e sua queda afetou a todas as outras. Com o abalo causado por sua perda, vários segredos dos habitantes de Pagford começam a emergir, mostrando que as aparências enganam, as vidas perfeitas são apenas fingimento e todos têm algo guardado a sete chaves.

