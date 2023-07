Ah, os adolescentes…

Mariana é uma adolescente normal, com os problemas normais da sua idade. Ela é a narradora de Confissões on-line: bastidores da minha vida virtual, de Iris Figueiredo, e já no prólogo a vemos fazendo algo que muitos jovens fazem hoje: gravar vídeos e postar nas redes sociais. No caso de Mari, um canal no YouTube.

Porém, ela não tinha um objetivo com isso, ao contrário de muitos adolescentes, que sonham se tornar influenciadores digitais. Na verdade, achava que ninguém assistiria aquilo e até se assustou com os números quando os viu. E ainda havia gente pedindo mais! Isso, somado a não ter mais muitos amigos com quem conversar, a motivou a fazer novos vídeos, contando sobre sua vida e os preparativos do casamento da irmã.

Dizer que ela não tinha mais muitos amigos significa dizer, também, que ela já teve muitos amigos. Mas o que houve? A estória propriamente dita começa no primeiro dia de aula pós-férias de inverno, no seu último ano no ensino médio. Não é um dia muito bom para Mari, pois algo aconteceu algum tempo antes, tornando a escola desconfortável para ela.

Mariana tinha uma melhor amiga, Heloísa. Mas, depois de muitos anos em que foram como irmãs, veio a traição: Helô roubou o namorado de Mari. Ou será que não foi bem isso que aconteceu? Porque a fofoca que rola na escola põe Mariana como vilã e faz com que quase todos digam coisas horríveis sobre ela.

Mas se o dia de Mari começa ruim, basta uma ligação de Carina, a única amiga a ficar ao seu lado quando os boatos começaram, para que uma reviravolta aconteça. Nina conta que a banda favorita delas irá tocar na cidade, e depois disso, até um cara legal, o Arthur, Mari conhece na hora do almoço.

E é um vídeo do show e dois dos bastidores do casamento – tudo com a ajuda de Arthur – que irão causar um novo caos na vida de Mari. O primeiro atrai muitos inscritos para seu canal; os da irmã, nervosa com os preparativos, fazem sucesso nas redes e fora delas. Mas nem todos levam isso numa boa.

Confissões on-line foi o segundo livro de Iris Figueiredo que li. Ele acompanha os altos e baixos na vida da protagonista, tendo a fofoca como pano de fundo, mas sem revelar que boato é esse, o que aumenta cada vez mais a curiosidade do leitor. Aborda também a questão de distúrbios alimentares, mas com alguma superficialidade. Como o livro tem uma sequência, talvez isso volte com mais força. Veremos…

Já nas primeiras páginas de Confissões on-line, perdi as contas de quantas vezes havia concordado com as reflexões de Mari. E já havia sentido algo parecido com o primeiro livro de Iris que li. Isso tem relação com uma das coisas que mais gosto em como ela escreve e constrói suas tramas: de alguma forma, eu me vejo ali.

