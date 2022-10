As lições que aprendemos

Há alguns dias, o projeto CineSolarzinho apresentou em Caçapava o filme “Turma da Mônica – Laços”, baseado na graphic novel homônima, sobre a qual já falei aqui. Isso me motivou a ler a obra que traz a sequência dessa estória: Turma da Mônica – Lições.

Também escrito pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, este livro faz parte da coleção Graphic MSP, parceria entre a Mauricio de Sousa Produções e a Panini Comics que reuniu artistas brasileiros para escrever novas estórias tendo a Turma da Mônica como protagonista. Os enredos mantêm suas características já conhecidas, como o apetite de Magali e a ‘tloca de letlas’ de Cebolinha, mas cada artista tem a liberdade de usar seus traços particulares nos desenhos dos personagens.

Turma da Mônica – Lições se passa um ano depois dos eventos de Turma da Mônica – Laços. É domingo, e Cebolinha conversa com Cascão sobre seu novo plano infalível para apoderar-se de Sansão. Enquanto isso, Mônica e Magali também estão conversando, mas sobre o brunch na piscina que haviam marcado para aquele dia e a chuva atrapalhou. O que mais os quatro têm em comum? Esqueceram de fazer a lição de casa! Mas só descobrirão isso na segunda-feira, pouco antes de começar a aula.

Para piorar a situação, na tentativa de que algo que a mãe de Cebolinha disse ao filho não se torne realidade, eles resolvem fugir da escola. Durante a fuga, Mônica sofre um acidente, e a turma será obrigada, então, a enfrentar as consequências de seus atos.

Nessa graphic novel, o termo ‘lições’ é apresentado em diferentes acepções. A primeira é no contexto das ‘lições de casa’, elementos importantes para o aprendizado, pois é quando o aluno tem autonomia para colocar em prática o que foi estudado em sala de aula e identificar suas dificuldades. Depois, vem o ‘receber uma lição’, representado pelos castigos impostos pela escola e pelos pais. E, por fim, há o ‘aprender uma lição’, manifestado pelo que cada criança pode aprender sozinha com tudo o que aconteceu à Turma a partir do acidente de Mônica.

Acredito que o maior ensinamento que Turma da Mônica – Lições traz é o de que tudo na vida tem consequências e, quando cometemos um erro, é melhor assumi-lo a tentar escondê-lo, porque, no fim, podemos acabar em uma situação muito pior. Mas não só as crianças aprendem sobre a importância de falar a verdade, como também os pais. Afinal, tudo o que acontece à Turma é resultado de uma explicação incorreta – para não dizer mentirosa – da mãe de Cebolinha.

