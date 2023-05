Mesmo assim, a vida é agradável, a vida é tolerável. Terça-feira vem depois de segunda; depois, vem quarta. A mente cresce em anéis; a identidade se robustece; a dor é absorvida no crescimento. (WOOLF, 2018)

Esse foi, sem dúvidas, o texto mais difícil de escrever até hoje. Diferente do que ocorre com outras obras, o que mais me encanta em As ondas, de Virgínia Woolf, é o que sinto quando leio. E como é difícil colocar os sentimentos em palavras!

Tudo começa pela confusão inicial, aquela dúvida, o “o que é que está acontecendo aqui?”, algo que só me lembro de pensar com outras duas obras: “A biblioteca de babel”, de Borges, e O Silmarillion, de Tolkien. Mas era justamente essa necessidade de desvendar o que estava acontecendo que me levava em frente.

Depois, vem outra pergunta: como falar sobre isso sem estragar a experiência de leitura dos demais? Prometo fazer o melhor possível.

As ondas possui sete narradores: os personagens Bernard, Neville, Jinny, Susan, Rhoda e Louis, e um narrador em terceira pessoa. Este mostra algo que chamarei de pano de fundo. Pode parecer que aquilo não tem nada a ver com o resto, mas não confie nas aparências. Tudo o que leitor tem de fazer é descobrir sua relação com as partes narradas pelos protagonistas.

Já os personagens, ora narrando, ora aparentemente falando uns aos outros, cada um deles colabora na construção da história do grupo, relatando os acontecimentos a partir do próprio ponto de vista. Por exemplo, Louis se sente excluído por ser um imigrante (a obra é ambientada, na maior parte, na Inglaterra, embora não fique claro exatamente onde se passam certos trechos), e pensa que os demais têm preconceito por ele não ser inglês. Isso o leva a se sentir inseguro durante toda a vida. Bernard, por sua vez, tem certa inveja de Louis, pois o vê como uma pessoa muito segura de si.

As ondas não é um livro para lermos rápido, largarmos e partirmos para outra. É um livro para nos fazer refletir, que nos deixa por vários dias pensando não só sobre ele, mas sobre nossa própria vida, as situações do cotidiano e como reagimos a elas. Por diversas vezes, parei e reli trechos para apreendê-los bem, porque, se quisermos aprender, a obra tem muito a nos ensinar.

