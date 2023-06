Beren e Lúthien. Tolkien e Edith

Na semana passada, falei sobre Os filhos de Húrin e citei o personagem Beren. Desde que li a referência a ele naquela obra, quis reler sua estória, uma de minhas favoritas da mitologia tolkieniana, pois tem algo muito bonito por trás dela: Tolkien é Beren, e sua esposa, Edith, é Lúthien, segundo conta o autor em uma de suas cartas reproduzidas em As cartas de J. R. R. Tolkien. O amor entre eles inspirou o dos personagens.

A estória de Beren e Lúthien foi publicada pela primeira vez em O Silmarillion, que uso como base aqui por crer ser nele que os leitores devam ter seu contato inicial com a trama, facilitando, na minha opinião, a compreensão do livro Beren e Lúthien, sobre o qual falo ao final.

Depois de uma luta contra Morgoth, Beren e outros 12 Homens acabam proscritos em Dorthonion. Por considerá-los uma ameaça, o Inimigo não descansa até encontrar e matar a todos, exceto Beren, que estava em uma missão. Ele passa a vagar sozinho pela região, sempre sendo procurado, e só a deixa quando um ‘exército especial’ é enviado atrás dele.

Após longa jornada, Beren chega a Doriath, o reino de Thingol. É ali que vê e se apaixona por Lúthien, filha do rei élfico com Melian, a Maia (deidade de terceira ordem). Mas logo ela desaparece, e Beren se dedica a procurá-la. Meses se passam até se reencontrarem e Lúthien também se apaixonar por ele. Mas esse é um amor impossível, afinal, ela é imortal; e Beren, mortal.

Eles não se separam, e acabam descobertos por Dearon, o menestrel, que conta tudo a Thingol. Então, Beren é levado por Lúthien até o rei e, ao ser questionado sobre o que quer em Doriath, responde que é Lúthien, deixando Thingol furioso. Mas, aconselhado por Melian a conter-se, o rei diz a Beren que ele também quer uma coisa, e que se a trouxer, poderá casar-se com sua filha. E o que quer é nada mais, nada menos do que uma das Silmarils da coroa de Morgoth. Conseguirá Beren invadir a fortaleza do Inimigo, roubar a joia e levá-la ao rei?

Como eu disse na semana passada, algumas partes da mitologia de Tolkien ganharam livros próprios. Esta é uma delas. Beren e Lúthien traz outras versões da estória, algumas bem mais antigas, com personagens diferentes, e até com diferenças nos personagens presentes em O Silmarillion. Por exemplo, em “O conto de Tinúviel”, Beren é um Gnomo, não um Homem. A quem interessar conhecer mais a fundo a obra de Tolkien, vale muito a pena ler este livro.

Referências:

TOLKIEN, J. R. R. Beren e Lúthien. Editado por Christopher Tolkien. Trad.: Ronald Kyrmse. Il.: Alan Lee. 1ed. Rio de Janeiro: Harper Collins, 2018. 368p.

______. De Beren e Lúthien. In.: O Silmarillion. Editado por Christopher Tolkien. Trad.: Reinaldo José Lopes. 1ed. Rio de Janeiro: HarperCollins, 2019. (p. 223-255)