Já falei isso, mas não custa repetir: quando ouço jovens falando muito sobre um livro, tenho vontade de lê-lo, pois, num mundo cheio de opções de entretenimento, conquistar esse público é um grande feito.

Esse foi o caso de Daisy Jones & The Six, de Taylor Jenkins Reid, que conta a história de uma famosa banda de rock dos anos 1970. A obra é um livro “dentro do livro”, escrito a partir de conversas com os membros da banda, familiares e pessoas que trabalharam com eles ou com quem tiveram algum contato. Essas conversas são organizadas por temas, de modo que o que um entrevistado diz é complementado (ou desdito) pela fala de outro.

Daisy Jones é filha única de um pintor e uma modelo, ambos famosos. Nenhum deles dava muita atenção a ela, que cresceu sozinha e começou a frequentar bares na adolescência, mesmo sem ter idade pra isso, pois era onde se sentia acolhida. A personagem corresponde ao estereótipo do jovem artista que não sabe lidar com a fama e/ou com os problemas e se perde nos vícios.

Nesses bares, Daisy conhece muitas pessoas ligadas ao mundo da música, e uma delas a convence a participar de um show. Assim, sua linda voz é descoberta, e ela assina um contrato com a gravadora Runner Records.

A banda The Six é formada pelos irmãos Billy e Graham Dunne (os fundadores), Warren Rhodes, Pete Loving, Karen Karen e Eddie Loving. Eles se apresentavam num bar quando Rod Reyes os descobriu e os levou para tocar em diversos lugares nos Estados Unidos. Em Los Angeles, o produtor Teddy Price os ouviu. Eles conseguiram um contrato com a Runner Records, gravaram o primeiro disco e fizeram uma turnê de sucesso pelo país. Mas tudo começa a desandar quando os problemas pessoais de Billy, o líder da banda e foco de todas as atenções, interferem no trabalho.

Enquanto isso, para Daisy, as coisas não vão bem. A gravadora não gosta das músicas que ela compõe, mas a garota não quer cantar outras. Então, Teddy Price é chamado para resolver o problema, convencendo-a a gravar um disco, que é bem recebido pelo público. Mas a birrenta Daisy não fica totalmente satisfeita com o resultado do trabalho.

Mais ou menos nessa mesma época, chega o momento da The Six dar o próximo passo, Teddy sugere um dueto em uma música, e sua preferida para isso é Daisy. Mas o que poderá acontecer ao juntar uma garota que quer tudo do seu jeito a uma banda que tem sua dinâmica de trabalho (Billy manda, os outros obedecem) bem definida?

Daisy Jones & The Six é um livro que se lê de uma tacada só. Apesar de a “Nota da autora” já entregar de cara um resumo do que vamos encontrar lá dentro, há algo na narrativa, na forma como tudo é contado, que move o leitor a devorá-lo do início ao fim. A questão não está em saber o que vai acontecer, mas como irá acontecer, principalmente à medida que as informações dos bastidores vão sendo reveladas.

Referência:

REID, Taylor Jenkins. Daisy Jones & The Six. Tradução: Alexandre Boide. 1ed. São Paulo: Paralela, 2019. 360p.