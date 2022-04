De que os pais são capazes por seus filhos?

Talvez nem todos saibam que a Darkside Books, além dos livros com a temática do terror, das graphic novels e de marcas como a Darklove e a Crime Scene, tem também livros mais voltados ao público infantil (não em conteúdo, mas em forma – orientação paisagem, letras maiores, orações mais curtas e outras adaptações para facilitar a leitura dos pequenos). Me refiro às estórias de fadas da marca Caveirinha.

Já falei sobre isso, mas cabe agora relembrar: no ensaio “Sobre estórias de fadas”, Tolkien diz que essas obras são os mitos de nosso tempo, pois trazem os ensinamentos que precisamos levar para a vida. Ele também postula, no mesmo ensaio, que as estórias de fadas não são exclusivas para crianças justamente pelos ensinamentos que passam.

Mesmo que os adultos as tenham lido na infância, às vezes, precisam relembrá-las. E a cada vez que lemos um livro, seja qual for, temos uma nova visão dos fatos, percebemos elementos que estiveram sempre ali, mas passaram batidos, é uma experiência completamente nova.

O ponto a que quero chegar com tudo isso é: estórias de fadas são para crianças e adultos. E por que quero chegar aí? Porque vou falar de um livro que deve ser lido por todos: O balde vazio, do goiano Wesley Rodrigues, publicado pela Darkside. Das estórias de fadas brasileiras lançadas pela editora até agora, de longe, essa é a que mais me chama a atenção.

Balde vive sozinho e tem como amigo Vento, que o leva para passear e conhecer lugares. Um dia, Balde vê uma casinha, acha-a aconchegante e pede que Vento o deixe ali por um tempo. Nesse lugar, Balde é encontrado por um casal de passarinhos, que o usa para fazer seu ninho.

Com os filhinhos já nascidos, ao verem uma tempestade se aproximar, os pais os colocam no Balde para protegê-los. Mas Vento havia visto tantas injustiças pelo mundo que estava enfurecido. Assim, ele arrebata Balde e leva-o com os filhotinhos. Preocupados, em busca de seus filhos, os passarinhos voarão a lugares que, em outras circunstâncias, não se atreveriam. Conseguirão encontrá-los?

Ao longo da estória, pequenos ensinamentos são passados, e esses servem para crianças e adultos: ter paciência, ter empatia, ajudar quem precisa, dentre outros. Mas, a meu ver, a principal mensagem da obra é dirigida às crianças. Muitas têm medo de se perder, de ser esquecidas em algum lugar, coisas do gênero. E O balde vazio mostra que os pais nunca medirão esforços para tê-las sempre a seu lado.

Referência:

