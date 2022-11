De quem é a culpa?

‘Yerma’ é um termo da língua espanhola utilizado, conforme o dicionário eletrônico da Real Academia Española, para se referir a lugares desabitados ou a terras não cultivadas. ‘Yerma’ também é o título e o nome da protagonista de uma peça de teatro de García Lorca, escrita em 1934.

No início da trama, Yerma está casada há dois anos com Juan, mas não vive um matrimônio feliz. A própria personagem diz que há dois motivos para ter se casado: seu pai escolheu Juan, e ela estava ansiosa para ter filhos. E não tê-los é o maior dos problemas nesse casamento.

O que fica claro desde o princípio é que Yerma tem muita vontade de ser mãe. Já Juan não diz abertamente que não quer ter filhos, mas não toma a iniciativa e a recusa quando Yerma a toma. Isso faz sua esposa sofrer demais, mas ele não se importa e diz que ela deve se resignar.

Ter um filho é algo tão importante para a protagonista que, quando uma das coadjuvantes diz que não o quer, de certa forma, Yerma a critica como as outras pessoas criticam a ela por não os ter. Um exemplo de que é a Yerma que culpam por não engravidar ocorre quando Víctor aparece procurando Juan. Ele a encontra com alguns tecidos para costurar o enxoval do bebê que uma amiga espera e, ao saber o que Yerma fará, diz que ela deve seguir o exemplo e engravidar, porque falta uma criança na casa.

Juan é muito preocupado com sua honra. Ele não gosta que Yerma saia de casa, e diz que a rua é para gente desocupada. Mas o que parece é que ele sabe o que falam da esposa e quer evitar mais comentários, o que não consegue, já que, além de criticá-la por não ter filhos, começam a dizer que ela tem um relacionamento com Víctor.

Esses comentários, ao longo dos anos, irão aumentando a preocupação de Yerma, e a levarão a fazer o que quer que lhe digam para que, enfim, possa se tornar mãe.

Em poucos anos, essa peça completará um século. De 1934 pra cá, muita coisa mudou, muitos pensamentos se tornaram ultrapassados, mas isso ainda não aconteceu com a questão da maternidade. Ainda hoje, as mulheres são criticadas por não terem filhos ou por não quererem tê-los, e assim como acontece com Yerma, as críticas são feitas sem que se saiba o que as leva a não engravidar. É como se essa fosse uma obrigação, como se a mulher não tivesse o poder de escolha. Será que até 2034 isso mudará?

Referência:

GARCÍA LORCA, Federico. Yerma. Madrid: Alianza Cien, 1994. 96p.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. 23ed. Online. Disponível em: <https://dle.rae.es/yermo>. Acesso em: 09 nov. 2022.