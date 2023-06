Existe “público certo” para um livro?

Quando um livro está para ser publicado, detalhes como capa, ilustrações (se terá ou não, quais, como serão), por qual selo de uma editora será lançado, etc. são pensados para determinado público-alvo. Quando um autor escreve um livro, ele também pensa em quem vai lê-lo, em quem gostaria que lesse, e direciona a estória para essas pessoas. E quando eu escrevo as indicações de livros, também penso no público que terá interesse em lê-los, adaptando (dentro do possível) a linguagem que uso e selecionando o que mais o atrairá na estória.

Mas isso, nem de longe, significa que pessoas que não se encaixem nesse grupo previsto não possam ler o livro, muito menos que não irão gostar dele. Existe público-alvo, mas não o que defino como “público certo”, o único “tipo de pessoa” que irá ou “terá permissão” de gostar daquela obra.

Um exemplo disso é a série ‘A seleção’, de Kiera Cass, que foi lançada pela editora Companhia das Letras, através do selo Seguinte, dedicado a publicar obras voltadas a leitores adolescentes. Na própria página da editora no Instagram, ela se define como “o selo jovem da Companhia das Letras”.

Agora, quando falei, aqui na coluna, sobre a série ‘A seleção’, sabem quem foi a primeira pessoa a me escrever, dizendo que havia se interessado pela estória e queria ler os livros? A dona Zoé. E ela gostou tanto do que encontrou ali que já se interessou por outra obra da mesma autora e a indicou para mim.

Nas últimas semanas, Kiera Cass ganhou mais uma leitora “de fora” de seu público-alvo: minha mãe, que está devorando a estória de America e Maxon.

Já vi, muitas vezes, pessoas com vergonha de mostrar ou dizer o que estão lendo por medo de serem julgadas. Também já vi, muitas vezes, pessoas julgando outras pelo que estão lendo, amparadas nessa crença furada de que, se tu és do grupo A e o público-alvo do livro é o grupo B, tu não pode lê-lo (inclusive, eu já fui julgada pela vendedora de uma grande livraria de Pelotas ao comprar livros “inadequados” para minha idade). Conversa fiada. Leitura, antes de tudo, tem de ser prazerosa. Por isso, ignore as opiniões alheias e leia o que te faça feliz.

Essa coluna deveria terminar com a indicação de outro livro da Kiera Cass, que eu escolhi por estar empolgada com o entusiasmo da dona Zoé e da minha mãe. Mas já me estendi demais, então, fica a promessa dessa indicação para a próxima semana. E para o caso de alguém, assim como eu, se sentir influenciado por elas, deixo abaixo as informações para que possa encontrar ‘A seleção’.

