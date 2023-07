Hush, Hush

Foi na aula de biologia que Nora interagiu com Patch pela primeira vez. Já era quase final de ano quando o professor decidiu realizar uma nova dinâmica com a turma, fazendo com que os alunos trocassem de parceiros. Até então, Nora sentava com sua melhor amiga, mas agora teria de conhecer (essa era a tarefa) o misterioso aluno novo.

Mas se Patch era um mistério para ela, Nora não era para ele. Mal começam a conversar e a menina percebe que o garoto sabe coisas sobre ela que deveriam ser impossíveis, já que nunca haviam se falado antes, o que a deixa assustada.

Durante a aula, Nora não consegue muitas informações sobre Patch para escrever o relatório solicitado, pois ele se nega a responder a qualquer de suas perguntas. Então, eles se encontram novamente à noite, e o garoto segue dificultando as coisas, agindo como se quisesse assustá-la e afastá-la dele, colocando-a como o centro de sua atenção e o motivo de seus atos. Mas isso não é exatamente mentira.

Após o marido ser assassinado, a mãe de Nora passou a trabalhar muito para poder sustentá-las. Como seu emprego exige que viaje com bastante frequência, Nora acaba passando muito tempo sozinha. Mas não é assim que se sente. Desde que o pai morrera, ela tem a sensação de que uma presença a acompanha aonde quer que vá.

Pouco tempo depois da mudança de lugares na aula de biologia, à noite e sob forte chuva, Nora está voltando de carro para casa quando sente que está sendo seguida. Ao parar em um cruzamento, olha para os lados e, não vendo nenhum veículo se aproximar, acelera. É então que um vulto negro se choca contra o carro, rolando sobre o capô e quebrando o para-brisa. Assustada, Nora olha para o vulto e percebe que ele não sofrera sequer um arranhão. O que não consegue decifrar é que ser é aquele.

O vulto se aproxima, e Nora vê que seu objetivo é atacá-la. Enquanto o agressor esmurra o vidro do motorista, a menina tenta ligar o carro novamente para fugir. Ele está quase arrancando a porta, mas seu nervosismo a impede de fazer as coisas direito. Conseguirá Nora escapar? Quem ou o quê é esse vulto? Terá Patch algo a ver com isso? A resposta para essas perguntas, você encontra na quadrilogia “Hush, Hush”, de Becca Fitzpatrick.

Referência:

FITZPATRICK, Becca. Sussurro. Tradução de Livia de Almeida. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010. 264p. (Hush, Hush, 1)

______. Crescendo. Tradução de Livia de Almeida. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2011. 288p. (Hush, Hush, 2)

______. Silêncio. Tradução de Débora Isidoro. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2011. 304p. (Hush, Hush, 3)

______. Finale. Tradução de Viviane Diniz. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2013. 304p. (Hush, Hush, 4)