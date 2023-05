Irmão contra irmão

Milton Hatoum é descendente de libaneses e nasceu em Manaus. Por isso, não surpreende que vários de seus trabalhos sejam ambientados neste espaço, nem que muitos de seus personagens tenham essa ascendência, afinal, é um contexto que ele conhece bem.

Dois irmãos é um romance que se encaixa em ambos os quesitos. Os protagonistas são os gêmeos Yaqub e Omar, filhos dos imigrantes Zana e Halim. Também fazem parte da família a irmã, Rânia, a empregada, Domingas, e seu filho, Nael.

Tudo começa quando Yaqub volta ao Brasil após cinco anos no Líbano. Halim queria que Omar também tivesse viajado, mas cedeu ao pedido de Zana para que só um dos filhos fosse, pois não queria se afastar de ambos. Ainda assim, a ida de Yaqub desperta nela o temor sobre como será o convívio dos irmãos quando ele retorne. Mal sabe a mãe que essa relação já havia chegado a um ponto irreversível muito antes da partida.

Claro que a distância de Yaqub e a proximidade de Omar pioraram a situação. Enquanto este – mimado desde os primeiros meses de vida por ter tido uma doença grave – viveu cinco anos como se fosse filho único, por ser o único filho homem na casa, aquele chegou à idade adulta sem muita educação, o que causa atritos quando retorna e realça as diferenças existentes entre eles desde a infância.

Além disso, a viagem afasta Yaqub do resto da família. Primeiro, ele não entende por que fora o escolhido para viajar, aparentemente sem previsão de retorno, já que Halim só pede que o filho volte para agradar Zana, que não aguenta mais viver separada dele. Segundo, uma mudez que começou semanas antes da partida é acentuada com um silêncio sobre o que ocorreu no estrangeiro e um esconder de planos sobre o futuro.

Dois irmãos mostra como o conflito entre Yaqub e Omar afeta a vida de toda a família. A trama é construída no passado, em um tempo não-linear, um vai-e-vem entre o período da vida adulta dos gêmeos, sua infância e até quando nem haviam nascido. Enquanto lemos, pode parecer que se trata apenas do relato da vida de dois irmãos, em que um só quer boa vida e o outro luta contra as adversidades para assegurar um futuro melhor. Mas não há nenhum santo nessa estória.

Referência:

HATOUM, Milton. Dois irmãos. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 200p.