Não se pode fugir do destino

R. R. Tolkien tinha um desejo: criar uma mitologia para a Inglaterra, como as que tanto gostava na infância. Porém, faleceu antes de concluir o projeto, deixando apenas algumas partes de seu legendarium mais ou menos completas. Essas estórias, primeiro reunidas em O Silmarillion, possuem certa independência entre si, e algumas delas, mais de uma versão, que surgiam conforme a visão de Tolkien sobre seu trabalho mudava com o passar do tempo. Assim, puderam ser lançadas em livros próprios, dedicados a trazer à luz a riqueza do material produzido pelo autor. Um deles é Os filhos de Húrin.

Quando essa estória se passa, elfos e homens lutam contra Morgoth, o deus caído que quer dominar a Terra-média (espaço ficcional criado por Tolkien para ambientar a mitologia, localizado onde hoje fica a Inglaterra). Um desses homens é Húrin, Senhor da Casa de Hador. Casado com Morwen, que descende de outra família de homens e é parente próxima de Beren (importante personagem na luta contra Morgoth, mas isso fica para outro dia), teve três filhos: Túrin, Urwen e Niënor.

Quando Túrin está com oito anos, Húrin parte para uma nova batalha contra Morgoth, deixando Morwen grávida do terceiro filho. Ao fim dessa batalha, conhecida como Nirnaeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis, Húrin é aprisionado, e Morgoth envia homens corrompidos para suas terras. Lá, eles saqueiam casas, causam grande destruição e escravizam crianças e mulheres, exceto Túrin e Morwen, pois a temem por achá-la parecida com os elfos.

Morgoth quer que Húrin lhe conte um segredo de guerra e faz de tudo para que o homem ceda, mas ele se nega, e o Inimigo amaldiçoa sua esposa e todos seus descendentes.

Morwen, refletindo sobre a situação que vive, conclui que não poderá proteger Túrin por muito tempo, pois logo ele se tornará um alvo para Morgoth, por ser o futuro Senhor de seu povo. Então, decide enviá-lo para Doriath, onde estará a salvo, sob a proteção do Cinturão de Melian.

Com a gravidez avançada e nutrindo a esperança de que Húrin retorne, Morwen não acompanha o filho. Essa separação impedirá que Túrin e Niënor se conheçam, o que, somado à maldição de Morgoth, os enredará em um destino sombrio e trágico, que pode levar à ruína da Casa de Hador.

