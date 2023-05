O amor que salva

Semanas atrás, falei sobre Amor de perdição, de Camilo Castelo Branco. Na edição que tenho, há também outra obra deste autor, Amor de salvação. Quando criança, olhava o livro na estante e me perguntava qual deveria ler primeiro. Um dia – não lembro que idade eu tinha, nem qual foi minha linha de raciocínio –, concluí que era Amor de perdição, porque primeiro nos perdemos para, depois, nos salvarmos. Há lógica.

Em Amor de salvação, é 24 de dezembro de 1863, e o narrador está andando por Minho, uma província de Portugal. Ao pôr do sol, uma densa neblina surge, impedindo que ele divise a estrada correta a seguir. Perdido em um ponto quase inabitado, depois de muito tempo, encontra uma casa para pedir informações. É recebido por Afonso de Teive, que o convida a pernoitar, dizendo que alguém lhe indicará o caminho na manhã seguinte.

No início, o narrador não reconhece Afonso, mas este sim percebe que fala com um amigo do passado. Quando o anfitrião se apresenta, para confirmar que realmente se trata da pessoa que havia conhecido, o narrador começa a relatar como ele era, e o próprio Afonso complementa, elencando coisas que possuía. Pelo que é dito, podemos intuir que fora um homem abastado.

Ainda relembrando o passado, o narrador cita a vez em que eles se encontraram em uma competição equestre. Afonso estava acompanhado de uma moça, mas não a apresentou. Quando esse episódio é mencionado, o anfitrião não reage bem. Mas, convencido de que o amigo nada sabe sobre o que lhe acontecera, resolve contar-lhe sua história.

Como e por que um homem como Afonso acaba em uma região tão isolada, levando uma vida tão diferente?

A maior parte da obra é narrada por esse narrador onisciente e não nominado, mas, em alguns trechos, é dada voz ao próprio Afonso. Creio não ser essa a intenção do autor, mas lendo algumas passagens, dei boas risadas. Na época (1864), talvez aquilo realmente tivesse um grande impacto para os leitores, pela forma como a sociedade era e se comportava, e fosse recebido de forma diferente, mas vendo-as com os olhos de hoje, são mais divertidas do que qualquer outra coisa que possam ter sido.

