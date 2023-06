O ladrão que enganou os nazistas

“Ele é vigarista e sempre vai ser” […] “Mas tem provavelmente mais princípios e honestidade de caráter do que cada um de nós” (MACINTYRE, 2010, p. 19)

A fala acima é do diretor de cinema Terence Young, que dirigiu três filmes da série ‘007’. Ele se refere a Eddie Chapman, o protagonista de Agente Zigzag, de Ben Macintyre. Esse livro é um dos melhores que já li. Tem tudo que o melhor ficcionista poderia criar, mas é uma história real. O que mostra que, às vezes, a realidade pode ser melhor que a fantasia.

Na ‘Nota do autor’, Macintyre explica que o que conta no livro está baseado em cartas, diários, matérias de jornais, relatos e memórias, além de documentos oficiais que fazem parte de arquivos secretos do MI5, que começaram a ser revelados em 2001 e são bem detalhados.

Edward Arnold Chapman é um ladrão inglês, nascido na pequena Burnopfield. O mais velho de três irmãos em uma família pobre, não teve muita educação, nem aprendeu a respeitar a autoridade. Mas era muito inteligente, o que contribuiu para torná-lo um mestre em arrombamentos, fazendo parte de um grupo conhecido como Gangue da Gelatina.

Apesar desse talento, Eddie acaba preso na ilha de Jersey e, em 11 de março de 1939, é condenado a dois anos de trabalhos forçados. Assim, o início da II Guerra e a ocupação desta e de outras ilhas do Canal da Mancha por alemães encontram-no preso. Ao sair da prisão, permanece morando em Jersey e, após uma confusão com um oficial alemão, se torna suspeito de pertencer à resistência.

Não está explícito por que Eddie fica na ilha após ser solto, mas entendo ser por não ter como deixá-la, pois é dito que, após a confusão com o oficial, havia pensado em “outro plano para tirá-lo daquela ilha prisão” (p. 38). Esse plano consiste em se oferecer para atuar como espião nazista e esperar que, nesta condição, seja enviado de volta à Inglaterra.

No prólogo de Agente Zigzag, já fica claro que, de fato, Eddie consegue se tornar um espião – não sem alguns percalços –, mas certamente os alemães não esperavam que ele fizesse o que fez ao chegar a Inglaterra. Uma coisa não se pode negar: Chapman foi muito corajoso.

Referência:

MACINTYRE, Ben. Agente Zigzag. Tradução: Ricardo Quintana. Rio de Janeiro: Record, 2010. 400p.