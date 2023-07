O sr. de Rênal, prefeito de Verrières, está conversando com a esposa quando, de repente, ela grita. Um dos filhos subira em um muro e caminhava sobre ele, arriscando-se a cair de uma altura de seis metros. Após repreender o menino, o sr. de Rênal diz à esposa que contratará o seminarista Julien Sorel para vigiar as crianças, pois elas estão ficando muito “endiabradas”. Outro motivo mais ou menos oculto para isso é que ter um preceptor para os filhos elevará o status social da família.

Assim começa O vermelho e o negro, de Stendhal, que traz Julien como protagonista. Todas as noites, ele tem aulas com o cura Chélan, algo que seu pai, um carpinteiro, detesta. De certa forma, o sr. Sorel não aceita que o filho não seja forte como os irmãos e apto para ajudá-lo no trabalho. Por isso, apesar de fingir que não, desde o início, vê com bons olhos a oferta do prefeito de levar Julien para sua casa.

Porém, se para o sr. de Rênal a ideia de ter um seminarista como preceptor dos filhos é boa e vantajosa, a realidade é diferente. Julien não se dedica a tornar-se padre por verdadeira vocação religiosa. Apenas vê isso como uma forma de enriquecer.

Para a sra. de Rênal, apesar de ter concordado com a ideia do marido, ter um estranho em casa é algo que não a agrada muito. Entretanto, esse pensamento se desfaz na primeira vez em que vê Julien. Ela se deixa enganar pela aparência e pelos modos do jovem, tão diferentes dos de seu marido e dos outros homens que conhece.

Julien, por sua vez, fica muito impressionado por ser tão bem tratado por uma dama importante como a esposa do prefeito. Mas isso não é o prenúncio de um final feliz, pois o preceptor não gosta das crianças e há diferenças políticas entre ele e o patrão.

Com o passar do tempo e sem perceber, a sra. de Rênal se apaixona por Julien, que começa a agir como se sentisse o mesmo. Mas, na verdade, não é bem isso que está acontecendo. Foi então que me surgiram duas questões: Julien sabe o que é o amor? Ou o que ele diz ser amor é como esse sentimento era visto naquela época?

O vermelho e o negro é um romance baseado em um caso real, que envolveu importantes famílias francesas. Se passa na época da Restauração e está dividido em duas partes. Na segunda, o protagonista irá morar em Paris, onde se envolverá com Mathilde, filha do marquês de la Mole. Para mim, é aí que a trama empolga. A relação de Julien com a sra. de Rênal me pareceu bem maçante. Estive a ponto de desistir do livro, mas um pouquinho de persistência me levou até Mathilde e o panorama mudou. O caráter volátil da moça trouxe movimentação para a trama, deixando tudo imprevisível e bem mais animado.

Referência:

STENDHAL, Henrie Marie Beyle. O vermelho e o negro. Tradução de Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2002. 600p. (Coleção L&PM Pocket, v. 300)