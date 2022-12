Os discursos de Gabriel García Márquez

Na edição da Gazeta de 02 de dezembro, foi publicada uma entrevista com o senegalês Souberou Diene, que vive em Caçapava desde 2020. Dentre tantas coisas interessantes que ele falou, uma me chamou mais a atenção: a valorização do real frente à moeda de seu país. Nós pensamos muito na desvalorização do nosso dinheiro com relação ao dólar – pois é o que nos atinge –, mas pouco em como há países em situações piores, com suas moedas mais desvalorizadas ainda.

Livros são produtos caros, mesmo os produzidos no Brasil. Importados, então… Eu gosto de ler livros em espanhol, para manter o contato com a língua, mas adquiri-los aqui é bem difícil. Às vezes, é tão caro que me pergunto se não seria mais barato ir ao Uruguai ou à Argentina comprar. (Agora não me recordo o título que pesquisava, mas pouco tempo atrás, fiz a conta e ele sairia mais caro do que a viagem todinha que fiz a Montevideo em 2019)

Mas por que estou dizendo tudo isso? Para contar a história de como tive acesso a vários discursos de Gabriel García Márquez, no idioma original, por um preço impensável aqui no Brasil. E isso tem tudo a ver com a desvalorização de outras moedas frente ao real: em 2019, um real equivalia a mais ou menos dez pesos uruguaios.

Um passeio imperdível em Montevideo é a feira da Rua Tristán Narvaja, que ocorre aos domingos. Nessa feira, tem de tudo: comidas típicas, roupas, antiguidades e livros novos e usados. Empolgada com os preços, comprei três livros do García Márquez, por aproximadamente R$ 20,00 cada. Se fosse comprar aqui no Brasil, é possível que esse valor não cobrisse nem o frete.

Um desses livros é Yo no vengo a decir un discurso, que reúne discursos proferidos pelo escritor entre 1944 e 2007, em eventos como inaugurações, homenagens e cerimônias de entregas de prêmios. Já em casa, com a cabeça “mais no lugar”, pensei que talvez não tivesse valido a pena comprá-lo, afinal, discursos são coisas momentâneas, e lendo-os agora, poderiam nem fazer sentido. Mas me surpreendi! Os de García Márquez são verdadeiras obras de arte, não perdem em nada para seus textos literários. E ao mesmo tempo em que nos divertem, nos fazem refletir sobre a situação do mundo. Sem dúvida alguma, valeu muitíssimo a pena.

Referência:

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Yo no vengo a decir un discurso. Montevideo: Sudamericana, 2010. 160p.