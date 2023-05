Os Goonies, de James Kahn, foi escrito durante a produção e as filmagens do filme homônimo, criado por Steven Spielberg. As tramas são bem parecidas, mas, no livro, algumas coisas diferentes acontecem, deixando a aventura dos Goonies mais divertida.

O ladrão Jake Fratelli escapa da prisão com a ajuda da mãe e do irmão, formando um perigoso trio de fugitivos. Eles se escondem em Astoria, perto de um bairro pobre, Docas Goon. Os moradores da parte rica da cidade chamam quem vive ali de Goons, daí o nome da turma formada por Mikey, seu irmão Brand, Bocão, Gordo e Dado: os Goonies.

Algum tempo antes, os moradores de Docas Goon haviam descoberto que a maior parte daquela área estava hipotecada e pertencia ao Country Club local, que pretendia despejá-los e usar o espaço para construir um campo de golfe. Uma decisão judicial determinou que os moradores tivessem a chance de comprar as hipotecas, mas com que dinheiro?

Então, chegam as ordens de despejo. Em 25 de outubro, todos devem ir embora. Porém, no dia 24, os Goonies estão vasculhando o sótão da casa de Mikey e Brand e encontram, emoldurado junto a uma moeda de ouro, um mapa que pertencera a Willy Caolho, pirata que teria sido encurralado em uma caverna na região, onde ficara preso após uma série de explosões.

Os garotos também encontram um recorte de jornal sobre um explorador que nunca mais fora visto após sair à procura do tesouro que, supostamente, o pirata teria. Eles, então, concluem que tudo ainda está na caverna e que é para lá que o mapa leva. Assim, partem em busca das riquezas de Willy Caolho para que seus pais possam comprar as hipotecas e não precisem deixar suas casas. Porém, acabam encontrando o trio Fratelli pelo caminho, o que pode frustrar as intenções de ambos os grupos.

O livro é narrado em primeira pessoa por Mikey, com exceção de um capítulo, em que dá a vez a Gordo, para que o amigo conte algo que só ele poderia saber. A forma de narrar de Mikey é diferente da que estamos acostumados. É como se estivesse contando tudo oralmente, o leitor quase pode ouvir sua voz. Ele também faz comentários muito divertidos, mostrando um pouco da inocência infantil que perdura no início da adolescência.

