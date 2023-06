Promessa é dívida

Como eu disse na semana passada, influenciada pelo entusiasmo da dona Zoé e de minha mãe com suas leituras da série “A seleção”, decidi indicar outra obra de Kiera Cass, mas me estendi demais naquele texto e acabei não o finalizando da forma como havia planejado. Assim, o de hoje é o que deveria ter sido o final daquele. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre A sereia.

Um navio enfrenta uma tempestade em alto-mar. De repente, uma música começa a soar, atraindo os passageiros e deixando-os ansiosos. Logo, todos seguem a mensagem que a canção lhes manda, saem ao convés e se jogam ao mar, abraçando a morte certa. Todos exceto uma moça de 19 anos, que se declara disposta a qualquer coisa para sobreviver. Assim, é salva por sereias, as servas da Água, responsáveis por alimentá-la e protegidas por ela.

As sereias explicam à jovem que, se quiser, poderá ser como elas, juntar-se ao grupo por 100 anos e, depois, ser livre para viver como desejar. Se não, morrerá como os outros passageiros, servindo de alimento à Água.

Kahlen, a moça, aceita a oferta e passa 80 anos, sempre com sua aparência aos 19, afogando pessoas e transformando algumas em sereias para que sigam com o trabalho quando ela readquira a liberdade. Porém, isso não é algo que a deixe feliz. Muito pelo contrário: a atormenta.

Agora, esqueça a ideia de que sereias têm cauda e vivem no mar. Ela e suas companheiras moram em Miami e levam uma vida o mais normal possível. Kahlen, por exemplo, frequenta uma universidade. Não estuda lá, mas gosta de estar com humanos em uma situação em que não precise matá-los.

É na universidade que ela conhece Akinli. Mas como interagir com uma pessoa quando sua voz lhe fará mal? Fingindo-se muda. E é convivendo com ele que Kahlen pode ver como é viver de verdade, algo muito diferente de como passou os últimos 80 anos a serviço da Água.

Naturalmente, com o passar do tempo, eles começam a se apaixonar. Porém, como viver um romance quando se é uma sereia que não envelhecerá pelos próximos 20 anos, e seu par, um humano normal?

Se, em “A seleção”, Kiera Cass usa uma história de amor para discutir um conflito social ao fundo, em A sereia, ela a usa para discutir um conflito interno. Nesta obra, tenta mostrar como é o dia a dia das sereias, seus medos e como lidam com uma tarefa tão difícil como matar uma pessoa. Além disso, também vai tratar da diferença entre amor e posse. Será que a Água as protege porque as ama (como diz e elas acreditam) ou as mantém prisioneiras porque elas lhe pertencem?

Referência:

CASS, Kiera. A sereia. Tradução de Cristian Clemente. 1ed. São Paulo: Seguinte, 2016. 328p.