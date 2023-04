Realidade: o que nem o melhor escritor pode imaginar

O livro de hoje é uma indicação da leitora Rosângela Mônego. A última livraria de Londres, de Madeline Martin, é ambientado no período da II Guerra Mundial. Às vésperas do início do conflito, Grace e Viv se mudam para Londres, onde alugam um quarto na casa da Sra. Weatherford, uma amiga da mãe de Grace. Lá, reencontram Colin, o filho da dona da casa e com quem costumavam brincar na infância.

Para se manterem, elas precisam encontrar um emprego. Muito ligadas à moda, almejam alguma loja de departamentos, mas Grace não possui uma carta de apresentação. Apesar de ter trabalhado muito tempo na loja de um tio, desgostoso por perder a funcionária (além de outros motivos), ele se negou a fornecê-la. Assim, Grace acaba tendo de trabalhar onde a Sra. Weatherford lhe consegue uma vaga, a Livraria Primrose Hill, que pertence a um amigo seu, o Sr. Evans.

Porém, a moça não sabe muito sobre livros. E para completar, a bagunça que encontra no lugar a assusta. Era o verdadeiro caos: desordem, cheiro de mofo, prateleiras empoeiradas e livros pelo chão. Estava claro que o Sr. Evans precisava de ajuda, mesmo dizendo que não.

Em seu primeiro dia, dedicando todo o tempo a limpar e organizar a livraria, Grace só descobre as novas ordens do governo para proteger a população quando chega em casa, o que lhe causa um grande impacto, que é potencializado no dia seguinte, ao ver a fila de crianças em frente à estação de trem para a evacuação. Mas se, para ela, isso está sendo preocupante, para o Sr. Evans e a Sra. Weatherford, nem tanto. Eles já têm experiência nesse tema, afinal, enfrentaram a I Guerra.

Enquanto os primeiros movimentos bélicos acontecem, Grace trabalha para por ordem na livraria, pesquisando como são as outras (o que lhe rende uma inimiga: a dona de uma loja concorrente). No início, George Anderson, um cliente assíduo da Primrose Hill, usa sua experiência enquanto leitor para ajudá-la, mas então começa o conflito de verdade, e ele é convocado.

Arrumar a loja em meio a uma Guerra que poderia destruí-la pode parecer estar na contramão, mas, nos primeiros meses, as coisas permanecem em um marasmo. Não fossem as medidas de segurança, nem pareceria que havia algo acontecendo. Até que Viv começa a pensar em se alistar e Colin é convocado.

A última livraria de Londres é um romance de ficção histórica. Seu foco não é uma história de amor, um mistério a ser resolvido, um problema a ser solucionado, mas sim retratar um período histórico, mostrando como era o ambiente da Guerra e a vida das pessoas em Londres naquele tempo, reproduzindo seus pensamentos e situações do cotidiano, reais ou ficcionais. E a forma como as cenas são descritas faz com que o leitor sinta o mesmo que os personagens: angústia, dor, tristeza, sofrimento… Tudo é real demais, inclusive o que parece ser impossível. A realidade, muitas vezes, nos mostra coisas que nem o melhor ficcionista conseguiria conceber.

Referência:

MARTIN, Madeline. A última livraria de Londres. Tradução: Simone Reisner. 1ed. São Paulo: Arqueiro, 2022. 272p.