Ser quem realmente é

“Produto recomendado para quem sabe que podemos ser felizes e plenos sendo quem realmente somos”

Assim a Darkside Books abre sua edição de O príncipe e a costureira, de Jen Wang. Nos deparamos com essa mensagem ao abrirmos o livro, e ela dá o tom da estória que encontraremos nas páginas seguintes.

Nessa graphic novel, Sebastian, o Príncipe Herdeiro da Bélgica, vai a Paris, passar o verão no palácio de uma tia. Em comemoração a seus 16 anos, é oferecido um baile e todas as moças solteiras são convidadas. Parece que está chegando a hora de ele escolher uma esposa…

Um alvoroço toma conta da cidade, todos os alfaiates estão sobrecarregados, o que é um problema para Lady Sophia Rohan, que destruiu seu vestido para o baile cavalgando. É então que entra em cena a jovem costureira Frances, que terá a missão de fazer um novo vestido para ela em menos de 24 horas.

Enquanto Frances tira as medidas, descobrimos que o que Sophia fez foi proposital, pois não tem a mínima vontade de ir ao baile, e pede que a costureira lhe faça um vestido horrível. Porém não é isso que acontece. Sabendo que a cliente não se importará, Frances não teme ousar e faz um vestido deslumbrante, mas um pouco moderno demais (digamos) para a época, o que resulta em um ataque a ela nos jornais.

Mas nem todos acham a criação da jovem um ultraje. Há uma pessoa que gosta tanto do que vê que decide contratá-la como sua costureira particular.

Essa nova cliente, no início, não permite que Frances veja seu rosto, dizendo que sofrera um acidente e tem muita vergonha. Mas essa mentira não dura muito tempo. Acredito que você já saiba quem é “a” cliente… Logo a costureira descobre tratar-se de Sebastian, que esconde seu gosto por vestidos por medo de como a família irá reagir. Ele se sente horrível por não ser como esperam e tenta sufocar seu verdadeiro eu em prol do que pensa ser a felicidade alheia. Mas por quanto tempo poderá esconder quem realmente é?

O que podemos ver nessa estória é a importância da aceitação. Sebastian fica visivelmente (afinal, é uma graphic novel) aliviado quando Frances, sabendo seu segredo, não o renega, nem o abandona. Esse é o início de uma bonita amizade, em que príncipe e costureira se ajudam a crescer como pessoas e a realizar seus sonhos, enquanto mostram aos leitores que um futuro melhor para a sociedade começa com mais tolerância.

Referência:

WANG, Jen. O príncipe e a costureira. Tradução de Vic Vieira. Rio de Janeiro: Darkside Books, 2020. 304p.