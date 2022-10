H. P. Lovecraft é um dos grandes mestres do horror. Quando terminei o mestrado, depois de dois anos mergulhada no universo tolkieniano, o primeiro livro que li foi uma coletânea de contos seus. E, apesar de terem muito de mitologia, foi uma mudança e tanto! As obras de Lovecraft produzem sons, cheiros e imagens, aguçando os sentidos dos leitores e envolvendo-os. É como estar dentro da estória.

Outubro é o mês do Dia das Bruxas, o que propicia um prato cheio aos amantes do terror/horror no mundo do entretenimento. Influenciada por isso, tive vontade de ler algo do mestre Lovecraft, e o escolhido foi Sussurros na escuridão. Narrado em primeira pessoa, conta a experiência do professor Albert Wilmarth em Vermont, onde algo terrível aconteceu – pelo menos pra ele…

Uma enchente sem precedentes assola Vermont, e algumas criaturas diferentes vêm à tona nos rios. Os moradores da região as relacionam com personagens de antigas estórias, tidas como simples lendas até então. E o que causa mais espanto é que nenhum deles consegue identificar o que vê, apenas que se assemelham a animais, mas jamais vistos na Terra.

Por ser um especialista em folclore, Wilmarth é consultado. Para ele, tudo não passa de uma forte impressão devido ao susto causado pelo evento climático, o que teria feito com que coisas simples do dia a dia, passando em meio à enxurrada, adquirissem características fantásticas. Mas Henry Akeley – outro estudioso sobre folclore e morador da região onde as criaturas foram vistas – discorda, pois ele mesmo as viu, porém não nos rios. Há muito tempo as estuda e sabe que não são desse planeta.

Akeley e Wilmarth começam a trocar correspondências que provam ao professor que algo anormal ocorre em Vermont. Mas esse contato coloca o morador local em perigo. Cada vez mais as criaturas o atormentam e o ameaçam, o que os preocupa muito. Até que, um dia, Akeley muda completamente de postura e, através de uma carta não escrita a mão como as anteriores, mas datilografada, convida Wilmarth para visitá-lo. Mas terá sido realmente ele quem a enviou?

Lovecraft criou um universo para suas obras, de modo que elas se relacionam de alguma forma, normalmente pela presença de certos mitos e lendas. Então, uma sugestão que faço a quem decida se aventurar em Sussurros na escuridão é, antes, ler o conto “A história do Necronomicon”. Isso ajudará a entender melhor o horror sentido pelos estudiosos ao analisarem algumas das provas.

Referência:

LOVECRAFT, H.P. Sussurros na escuridão. Tradução de Marsely De Marco e Fátima Pinho. 1ed. São Paulo: Pandorga, 2018. 136p.