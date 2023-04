Um vento à porta

Este é o segundo volume da série de Madeleine L’engle, “Uma dobra no tempo”. Tudo começa no dia em que Charles Wallace vê dragões na horta plantada aos fundos de sua casa. Ele conta a Meg, que, apesar de saber que o irmão deve ter realmente visto algo incomum, reluta em acreditar. Sentindo o que ela pensa (lembrando: Charles tem esse “poder” de “saber as coisas”), o menino a convida para procurar os dragões.

No percurso, Meg percebe que o irmão está exausto, mesmo a caminhada sendo leve e curta. Charles, então, confessa que vem sentindo cansaço há algum tempo, e que isso tem piorado nos últimos dias. Conta também que a Mãe já havia percebido que ele não estava bem e desconfiava qual seria o problema. Inclusive, naquele dia, uma médica o havia examinado e, ele pode sentir, concordava com as suspeitas da Mãe.

Ao chegarem aonde Charles vira os dragões, nada encontram. Como o irmão acha que eles voltarão, Meg o deixa ali e, dizendo que irá buscar um casaco, volta à casa para falar com a Mãe. Além do problema de saúde, também as inquieta o fato de Charles não ir bem na escola. O menino tem uma inteligência acima do normal, o que não é compreendido pela professora, que se irrita quando ele fala sobre mitocôndrias e farândolas, atual objeto de estudo da Mãe e maior interesse de Charles. E como se isso não bastasse, há os colegas que são violentos com ele.

Meg volta para junto do irmão, eles seguem conversando, e Charles conta que a pesquisa da Mãe o preocupa, pois há algo afetando as mitocôndrias, o que pode impossibilitar a sobrevivência dos seres humanos. E isso tem tudo a ver com seu estado de saúde.

À noite, impactada por tudo que acontecera, Meg sai em busca de pistas para tirar a limpo a história dos dragões. Nessa tarefa, ganha a ajuda de Calvin e, mais tarde, do próprio Charles. É nesse momento que uma voz os chama. Ela pertence ao Professor Blajeny, que está acompanhado pelo querubim Proginoskes e os procura para pedir auxílio em algo que pode recuperar a saúde de Charles, salvando também todo o Universo, e apenas Meg e Calvin são capazes de executar.

Mas afinal, o que Charles tem? E como isso afeta o resto do Universo?

