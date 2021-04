No “hoje” em que começo esta coluna, terça-feira, 20 de abril, entrevistei o professor Lucas Zamberlan (que vocês podem conferir nas páginas 06 e 07), e acabamos falando sobre trabalhar em sala de aula com obras literárias contemporâneas. Uma das coisas que ele comentou foi sobre esse ser o momento de refletir o que está acontecendo agora. Finalizada a conversa, fiquei pensando sobre isso, e decidi indicar algo que proporcionasse tal reflexão.

Escolhi Sob os pés, meu corpo inteiro, de Márcia Tiburi. Li esse livro em 2019, e infelizmente não vou ter tempo de reler todo ele para escrever este texto, então, terá de ser feito em parte pelo que tenho na memória, e espero que nada esteja equivocado.

A protagonista, Alice, é uma sobrevivente da Ditadura Militar, mas todos pensam que ela está morta. Houve uma “confusão de identidade” entre ela e a irmã, que foi quem realmente faleceu. Alice agora mora em São Paulo, mas não é exatamente a cidade com que estamos acostumados a ver. É uma cidade cinzenta. Lembro que, quando li, imaginava como uma espécie de The Walking Dead, só que sem os zumbis.

Há uma crise ocorrendo, o que acentuou ainda mais as diferenças entre as classes. Além disso, a poluição atingiu níveis alarmantes. Um dos trechos mais vivos em minha memória é o do shopping, logo no primeiro capítulo, que é habitado por quem antes morava na rua, mas mantém uma loja Starbucks em pleno funcionamento.

Mas como essa obra pode nos fazer refletir sobre o momento que estamos vivendo? Não há no texto de forma explícita uma referência à data em que se passem aqueles acontecimentos, mas lembro de fazer uma conta tendo como base o ano de nascimento da protagonista e uma referência que ela faz à idade aproximada que teria. A partir dessa análise, conclui que a narrativa se passa pelo início dos anos 2020. Ou seja, agora. E muito do que é citado no livro são fatos que realmente aconteceram nos últimos tempos aqui no Brasil.

Confesso que essas “coincidências” me deixaram um pouco perturbada na primeira vez que li. Agora, esse sentimento foi levemente aumentando por algumas delas – como o fato de que havia uma pessoa andando de bicicleta em São Paulo usando máscara de gás (o livro é de 2018!!!!!). Vale a pena a leitura e, principalmente, a reflexão.

Referência: TIBURI, Marcia. Sob os pés, meu corpo inteiro. 1ed. Rio de Janeiro: Record, 2018.