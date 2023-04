Na semana passada, indiquei a leitura de A última livraria de Londres. Nessa obra, um dos primeiros livros sobre o qual George fala a Grace é O conde de Monte Cristo, definindo-o como “um clássico, mas também uma história de amor”. Eu nunca o havia lido, e decidi fazê-lo para saber se é isso mesmo. Bem, não há como negar que seja um clássico, mas história de amor? Pra mim, seria mais bem definido como uma história de vingança. Explico:

Em O conde de Monte Cristo, o jovem marujo Edmond Dantès trabalha para o armador sr. Morrel como imediato em um de seus veleiros. Ele é estimado por todos os companheiros de trabalho, ao contrário do que ocorre com o contador de Morrel, sr. Danglars.

Durante a última viagem do barco, seu capitão acaba falecendo e, devido à sua experiência e habilidade, além da afeição dos marujos, Dantès é o favorito de Morrel para substituí-lo. Isso deixa o jovem muito contente, mas desgosta Danglars, que quer o posto. Ele, então, monta um plano para acusar o imediato de traição e fazê-lo ser preso. Para executar a tramoia, conta com a atuação de Fernand, quem é apaixonado por Mercedes, a noiva de Dantès.

Levado à presença do sr. de Villefort, o substituto do procurador do rei (representante da Justiça na época), o marujo é traído por ele, que finge que lhe dará a liberdade, mas o manda para a prisão a fim de beneficiar sua carreira.

Após 14 anos detido injustamente, Dantès consegue fugir e enriquecer com a ajuda de um companheiro de cárcere, o abade Faria. E, a partir do momento em que se vê livre, só uma coisa lhe interessa: vingar-se de todos que tramaram contra ele.

O conde de Monte Cristo é um livro muito rico. Além da estória principal, a de Dantès, traz várias outras, secundárias, mas diretamente relacionadas ao enredo da vingança do marujo. Estas engrandecem a obra e mostram todo o talento de Alexandre Dumas. Amarrar todas essas tramas sem deixar nenhum fio solto não é para qualquer um. Por isso, fuja das adaptações, deixe a preguiça de lado e encare as mais de mil páginas da versão integral. Vale, e muito, a pena.

Referência:

DUMAS, Alexandre. O conde de Monte Cristo. Tradução: André Telles e Rodrigo Lacerda. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 1664p. (Clássicos Zahar; Bolso de luxo)