Jaílson e Rogerinho estão na final do Mundial de Clubes

Guri do Seivalzinho vai jogar a final do Mundial Fifa

Fotos: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Jailson Marques (volante) e Rogério Dias (preparador físico) são os primeiros caçapavanos a disputar a final do Mundial de Clubes da FIFA. O Mundial de Clubes da FIFA iniciou na quarta-feira (6), com a vitória do Al Jazira sobre o Auckland City, da Nova Zelândia por 1 a 0. O Grêmio estreou no Mundial nesta quarta-feira, dia 12, vencendo o Pachuca, do México, por 1 a 0.

Eram 21h em Al Ain e 15h no Brasil, quando o Grêmio entrou em campo no estádio Hazza Bin Zayed, na cidade árabe para fazer sua estreia e lutar pelo bicampeonato Mundial. Foi um jogo tenso, complicado e muito disputado, onde o Tricolor, na raça, conseguiu a vitória por 1 a 0, com gol de Everton aos 4 minutos da primeira etapa da prorrogação.

Agora, o Tricolor aguarda o seu adversário na final, que será decidido no confronto entre Real Madrid e Al Jazira, amanhã, às 15h.