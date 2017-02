Jairo Jorge visita prefeito e participa de reuniões no Gabinete

O ex-prefeito de Canoas por duas gestões, Jairo Jorge, esteve em Caçapava do Sul nesta quinta-feira (02) acompanhado do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, João Luiz Vargas, para uma visita ao prefeito Giovani Amestoy e seu vice, Luiz Guglielmin.

De acordo com Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura, Jairo Jorge foi recebido pela comitiva de Secretários e equipe de gabinete, falou de sua experiência a frente do município de Canoas, como Secretário Interino de Educação e sua passagem pela vida pública ao longo destes mais de 20 anos. Ele acompanhou também o prefeito em reunião com grupo de produtores agrícolas, entidades e sindicatos que ocorreu no gabinete.

“É preciso pensar em grandes projetos, mas para o cidadão é preciso pensar na frente da casa dele, de seu bairro, sua área. Pois as coisas acontecem no tempo dos cidadãos. E o tempo deles é agora. Um bom prefeito tem de saber atender estas duas demandas: de grandes projetos e de problemas cotidianos”, disse Jairo.

“Agradecemos a visita, que é de suma importância para a troca de ideias e experiências, por isso fiz questão de convidar toda minha equipe de Secretários”, falou o prefeito Giovani, que aproveitou a presença do ex-prefeito para perguntar sobre a implantação de projetos premiados em Canoas.

Participaram da reunião os Secretários Maria Tereza de Macedo (Ação Social) José Junior dos Santos Dias (Administração), Leslie Maicá de Melo (Educação), Ihoko Nakashima Mota (Fazenda), Nei Tavares (Geral), Paulo Henriques (Obras); os Secretários-adjuntos de Cultura e Turismo, João Timótheo Esmério Machado, e Agricultura, Indústria e Comércio, Marcelo Freitas; os vereadores Luis Fernando Torres, Márcia Gervásio e Paulo Pereira, além do chefe de Gabinete Stener Camargo e da Diretora Administrativo Cassia Freitas.