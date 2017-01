Jean Car Veículos atende provisoriamente em novo endereço

A queda na estrutura metálica da loja Jean Car Veículos, de São Sepé, na terça-feira, dia 24, levou a empresa a mudar de endereço temporariamente. A venda de carros zero quilômetro e semi-novos está ocorrendo na Rua Emídio Jaime de Figueiredo (fundos da Rodoviária).

A nova loja localizada às margens da BR 392, que foi inaugurada no dia 17 de dezembro do ano passado, teve o telhado danificado, após vento forte e chuva ontem à tarde. A estrutura de ferro acabou caindo sobre alguns carros. Uma avaliação sobre os motivos que levaram a queda do telhado está sendo feita.

Os serviços de guincho e auto center continuam sendo oferecidos na BR 392, próximo ao trevo de acesso viaduto.