A cantora caçapavana Jordana Henriques lança seu primeiro EP de título “Aquário” no Espaço Victório Faccin, em Santa Maria. Segundo a Rádio Armazém (online) são composições autorais, cheias de personalidade e voz forte, característica da cantora.



Jordana Henriques iniciou sua carreira musical aos oito anos no festival estudantil de música ( Femuc) de Caçapava do Sul, aos 13 Jordana, começou a fazer um curso de violão básico. Com 16 anos participa do programa “Astros Nova Geração” no SBT e na sequência participou das audições do programa “Ídolos” da TV Record.



Quando começou sua jornada em Santa Maria, passou a integrar o coletivo EntreAutores, começou a compor, fez parceria com outros compositores e cantores de gerações distintas e ainda fundou sua primeira banda autoral a “Pegada Torta” da qual fez parte até hoje.



Com uma vida dedicada à música, há um ano a cantora teve a ideia de registrar suas músicas inéditas dando continuidade a sua carreira solo com o lançamento do primeiro EP.



Atualmente Jordana toca em vários lugares da cidade, divulgando sua música brasileira, com forte influência nos estilos: Soul music, Reggae, Samba-Rock e Música Brasileira.



Rodeada de amigos talentosos e cheia de boas vibrações, o EP “Aquário” chega para ser uma das maravilhosas revelações da música autoral gaúcha.

Foto: Bibiana Silveira/Divulgação