Jovem é detido por furtar duas galinhas e um galo

As aves furtadas foram devolvidas a proprietária

(Fotos: BM / Divulgação)

Um jovem de 19 anos foi detido pela Brigada Militar (BM) por roubar duas galinhas e um galo de uma residência localizada na Coxilha São José, interior de Caçapava do Sul. A prisão ocorreu na madrugada desta segunda-feira, dia 22, por volta da 1h, no bairro Promorar.

Segundo a BM, o jovem que carregava as aves dentro de um saco pelas ruas do bairro admitiu que havia furtado os animais para vender e com o dinheiro comprar drogas. A proprietária reconheceu os animais. O caso foi registrado na delegacia de Polícia. O nome do suspeito não foi divulgado.

