Alessandra deixa os pais e uma filha (Foto: Reprodução/Facebook)

Alessandra Oliveira (Nega), 23 anos, foi morta a tiros na noite de quinta-feira, dia 5, em Caçapava do Sul. O crime aconteceu por volta das 22h, na Vila Sul.

Segundo a Brigada Militar, a vítima foi morta com pelo menos três tiros em via pública. Um suspeito foi identificado por testemunhas. Ele fugiu logo após efetuar o crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O corpo da jovem foi levado para necropsia em Cachoeira do Sul. O velório será na Capela Master 1 da Funerária do Forte. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal. Os horários do velório e sepultamento não foram informados.