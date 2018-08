Na madrugada desta segunda-feira, dia 27 de agosto, por volta das 02h25min a Guarnição de Serviço da Brigada Militar foi acionada via fone 190 para atender uma ocorrência na avenida Presidente Kennedy, próximo ao Estádio Municipal, onde haveria um homem ferido por golpes de faca e que o autor estaria deslocando em direção ao centro da cidade.

Em posse das informações referente à ocorrência, bem como as características do autor do crime a Guarnição deslocou até o endereço citado já realizando buscas pelo suspeito, que não foi localizado. Populares informaram à BM que a vítima havia sido socorrida e encaminhada ao HPS para atendimento. A Guarnição realizou novas buscas nas proximidades do local do fato e não encontrou o agressor.

Posteriormente, foram até o hospital da cidade e lá identificaram a vítima como sendo Gledson Pereira Gonçalves, de 26 anos, natural de Caçapava do Sul, o qual não resistiu aos ferimentos entrando em óbito.

O fato foi registrado na Delegacia de Polícia local e a Polícia Civil investiga o caso.

Com informações da Assessoria de Imprensa da Brigada Militar